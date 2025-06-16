https://1prime.ru/20250616/zelenskiy--858543894.html

СМИ рассказали, как Зеленский опозорил свою жену в Вене

СМИ рассказали, как Зеленский опозорил свою жену в Вене - 16.06.2025, ПРАЙМ

СМИ рассказали, как Зеленский опозорил свою жену в Вене

В ходе встречи с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом Владимир Зеленский неожиданно поставил свою жену Елену в затруднительное положение. Об этом... | 16.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-16T16:56+0300

2025-06-16T16:56+0300

2025-06-16T16:56+0300

политика

вена

австрия

владимир зеленский

общество

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МОСКВА, 16 июн – ПРАЙМ. В ходе встречи с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом Владимир Зеленский неожиданно поставил свою жену Елену в затруднительное положение. Об этом пишет Heute."Украинский политик вышел из своего BMW и направился прямо по красному ковру к Ван дер Беллену. Его супруга Елена Зеленская осталась одна", — сказано в материале издания.Австрийская газета Kronen Zeitung уточнила, что Зеленский запланировал визит в Вену на понедельник, 16 июня. В рамках этого визита он собирался встретиться с руководством страны, включая президента Ван дер Беллена и несколько австрийских министров. Среди них была и глава Министерства иностранных дел Беате Майнл-Райзингер, которая ранее посещала Киев с официальным визитом.Правая Австрийская партия свободы (АПС) выразила недовольство действиями властей, обвинив их в переносе важных парламентских мероприятий. Это касалось в том числе заявления правительства о стрельбе в школе Граца, которое было отложено из-за визита Зеленского.

https://1prime.ru/20250615/zelenskiy-858507574.html

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вена, австрия, владимир зеленский, общество