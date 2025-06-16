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СМИ рассказали, как Зеленский опозорил свою жену в Вене
СМИ рассказали, как Зеленский опозорил свою жену в Вене - 16.06.2025, ПРАЙМ
СМИ рассказали, как Зеленский опозорил свою жену в Вене
В ходе встречи с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом Владимир Зеленский неожиданно поставил свою жену Елену в затруднительное положение. Об этом... | 16.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-16T16:56+0300
2025-06-16T16:56+0300
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МОСКВА, 16 июн – ПРАЙМ. В ходе встречи с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом Владимир Зеленский неожиданно поставил свою жену Елену в затруднительное положение. Об этом пишет Heute."Украинский политик вышел из своего BMW и направился прямо по красному ковру к Ван дер Беллену. Его супруга Елена Зеленская осталась одна", — сказано в материале издания.Австрийская газета Kronen Zeitung уточнила, что Зеленский запланировал визит в Вену на понедельник, 16 июня. В рамках этого визита он собирался встретиться с руководством страны, включая президента Ван дер Беллена и несколько австрийских министров. Среди них была и глава Министерства иностранных дел Беате Майнл-Райзингер, которая ранее посещала Киев с официальным визитом.Правая Австрийская партия свободы (АПС) выразила недовольство действиями властей, обвинив их в переносе важных парламентских мероприятий. Это касалось в том числе заявления правительства о стрельбе в школе Граца, которое было отложено из-за визита Зеленского.
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Политика, Вена, АВСТРИЯ, Владимир Зеленский, Общество
СМИ рассказали, как Зеленский опозорил свою жену в Вене
Heute: Зеленский опозорил свою жену в Вене на встрече с президентом Австрии
МОСКВА, 16 июн – ПРАЙМ.
В ходе встречи с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом Владимир Зеленский неожиданно поставил свою жену Елену в затруднительное положение. Об этом пишет Heute
.
"Украинский политик вышел из своего BMW и направился прямо по красному ковру к Ван дер Беллену. Его супруга Елена Зеленская осталась одна", — сказано в материале издания.
Австрийская газета Kronen Zeitung уточнила, что Зеленский запланировал визит в Вену на понедельник, 16 июня. В рамках этого визита он собирался встретиться с руководством страны, включая президента Ван дер Беллена и несколько австрийских министров. Среди них была и глава Министерства иностранных дел Беате Майнл-Райзингер, которая ранее посещала Киев с официальным визитом.
Правая Австрийская партия свободы (АПС) выразила недовольство действиями властей, обвинив их в переносе важных парламентских мероприятий. Это касалось в том числе заявления правительства о стрельбе в школе Граца, которое было отложено из-за визита Зеленского.
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