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Зеленский на саммите G7 снова попросит у Трампа пакет вооружений - 16.06.2025, ПРАЙМ
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Зеленский на саммите G7 снова попросит у Трампа пакет вооружений
Зеленский на саммите G7 снова попросит у Трампа пакет вооружений - 16.06.2025, ПРАЙМ
Зеленский на саммите G7 снова попросит у Трампа пакет вооружений
Владимир Зеленский заявил, что на саммите G7 будет снова будет просить у президента США Дональда Трампа пакет вооружений для Украины. | 16.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-16T17:56+0300
2025-06-16T17:56+0300
вооружения
украина
сша
владимир зеленский
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МОСКВА, 16 июн – ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил, что на саммите G7 будет снова будет просить у президента США Дональда Трампа пакет вооружений для Украины. Саммит G7 пройдёт в канадском Кананаскисе с 16 по 17 июня – хотя изначально его открытие было запланировано на 15 июня. В этом году на саммит также были приглашены Владимир Зеленский и президент Индии Нарендра Моди. В мае президент США Дональд Трамп заявил, что считает неверным решение об исключении России из клуба стран "Большой восьмёрки" (G8). "Никто не хочет представлять, как жить и бороться за жизнь без помощи США. Сегодня мы говорим о поддержке, которая была согласована с прошлых лет, мы не говорим с Америкой про новую помощь. Что я и буду обсуждать с Трампом относительно оборонного пакета, который Украина готова купить. Рассчитываю, что будет такая возможность", - сказал Зеленский на пресс-конференции с президентом Австрии Александером Ван дер Белленом в Вене, которая транслировалась в YouTube. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, нато
Вооружения, УКРАИНА, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, НАТО
17:56 16.06.2025
 
Зеленский на саммите G7 снова попросит у Трампа пакет вооружений

Зеленский заявил, что на саммите G7 будет снова просить у Трампа пакет вооружений

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 16.06.2025
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 16 июн – ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил, что на саммите G7 будет снова будет просить у президента США Дональда Трампа пакет вооружений для Украины.
Саммит G7 пройдёт в канадском Кананаскисе с 16 по 17 июня – хотя изначально его открытие было запланировано на 15 июня. В этом году на саммит также были приглашены Владимир Зеленский и президент Индии Нарендра Моди. В мае президент США Дональд Трамп заявил, что считает неверным решение об исключении России из клуба стран "Большой восьмёрки" (G8).
"Никто не хочет представлять, как жить и бороться за жизнь без помощи США. Сегодня мы говорим о поддержке, которая была согласована с прошлых лет, мы не говорим с Америкой про новую помощь. Что я и буду обсуждать с Трампом относительно оборонного пакета, который Украина готова купить. Рассчитываю, что будет такая возможность", - сказал Зеленский на пресс-конференции с президентом Австрии Александером Ван дер Белленом в Вене, которая транслировалась в YouTube.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 16.06.2025
СМИ: Трамп во время саммита G7 проведет переговоры с Зеленским
09:23
 
ВооруженияУКРАИНАСШАВладимир ЗеленскийДональд ТрампНАТО
 
 
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