https://1prime.ru/20250616/zelenskiy--858547069.html

Зеленский на саммите G7 снова попросит у Трампа пакет вооружений

Зеленский на саммите G7 снова попросит у Трампа пакет вооружений - 16.06.2025, ПРАЙМ

Зеленский на саммите G7 снова попросит у Трампа пакет вооружений

Владимир Зеленский заявил, что на саммите G7 будет снова будет просить у президента США Дональда Трампа пакет вооружений для Украины. | 16.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-16T17:56+0300

2025-06-16T17:56+0300

2025-06-16T17:56+0300

вооружения

украина

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владимир зеленский

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МОСКВА, 16 июн – ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил, что на саммите G7 будет снова будет просить у президента США Дональда Трампа пакет вооружений для Украины. Саммит G7 пройдёт в канадском Кананаскисе с 16 по 17 июня – хотя изначально его открытие было запланировано на 15 июня. В этом году на саммит также были приглашены Владимир Зеленский и президент Индии Нарендра Моди. В мае президент США Дональд Трамп заявил, что считает неверным решение об исключении России из клуба стран "Большой восьмёрки" (G8). "Никто не хочет представлять, как жить и бороться за жизнь без помощи США. Сегодня мы говорим о поддержке, которая была согласована с прошлых лет, мы не говорим с Америкой про новую помощь. Что я и буду обсуждать с Трампом относительно оборонного пакета, который Украина готова купить. Рассчитываю, что будет такая возможность", - сказал Зеленский на пресс-конференции с президентом Австрии Александером Ван дер Белленом в Вене, которая транслировалась в YouTube. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://1prime.ru/20250616/reuters-858517396.html

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украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, нато