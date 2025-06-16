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"Пара недель". В Киеве раскрыли план Зеленского на конфликт Ирана и Израиля
"Пара недель". В Киеве раскрыли план Зеленского на конфликт Ирана и Израиля - 16.06.2025, ПРАЙМ
"Пара недель". В Киеве раскрыли план Зеленского на конфликт Ирана и Израиля
Усиление военного конфликта между Израилем и Ираном предоставляет Владимиру Зеленскому возможность "дипломатической передышки" перед встречей с президентом США... | 16.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-16T08:43+0300
2025-06-16T08:43+0300
2025-06-16T08:43+0300
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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Усиление военного конфликта между Израилем и Ираном предоставляет Владимиру Зеленскому возможность "дипломатической передышки" перед встречей с президентом США Дональдом Трампом. Об этом в Telegram-канале написал депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене."Это дает агонизирующему режиму еще пару недель на подготовку позиций, которые подвергнутся испытанию уже до конца июня", — отметил нардеп.По мнению Дубинского, Зеленский отрицает успехи российской армии, чтобы сохранить "позитивный фон" для встречи с Трампом. В то же время депутат указывает на неопределенность относительно будущих событий.Ранее 13 июня Израиль начал операцию под названием "Восстающий лев", проводя атаки по военным и ядерным объектам Ирана, в ходе которых погиб ряд высокопоставленных военных чиновников и ученых-ядерщиков.
https://1prime.ru/20250615/iran-858506755.html
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иран, израиль, сша, украина, владимир зеленский
Политика, ИРАН, ИЗРАИЛЬ, США, УКРАИНА, Владимир Зеленский
"Пара недель". В Киеве раскрыли план Зеленского на конфликт Ирана и Израиля
Дубинский: война Израиля с Ираном даст Киеву передышку перед встречей с Трампом
МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Усиление военного конфликта между Израилем и Ираном предоставляет Владимиру Зеленскому возможность "дипломатической передышки" перед встречей с президентом США Дональдом Трампом. Об этом в Telegram-канале написал депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.
"Это дает агонизирующему режиму еще пару недель на подготовку позиций, которые подвергнутся испытанию уже до конца июня", — отметил нардеп.
По мнению Дубинского, Зеленский отрицает успехи российской армии, чтобы сохранить "позитивный фон" для встречи с Трампом. В то же время депутат указывает на неопределенность относительно будущих событий.
Ранее 13 июня Израиль начал операцию под названием "Восстающий лев", проводя атаки по военным и ядерным объектам Ирана, в ходе которых погиб ряд высокопоставленных военных чиновников и ученых-ядерщиков.
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