Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Пара недель". В Киеве раскрыли план Зеленского на конфликт Ирана и Израиля - 16.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250616/zelenskiy-858515863.html
"Пара недель". В Киеве раскрыли план Зеленского на конфликт Ирана и Израиля
"Пара недель". В Киеве раскрыли план Зеленского на конфликт Ирана и Израиля - 16.06.2025, ПРАЙМ
"Пара недель". В Киеве раскрыли план Зеленского на конфликт Ирана и Израиля
Усиление военного конфликта между Израилем и Ираном предоставляет Владимиру Зеленскому возможность "дипломатической передышки" перед встречей с президентом США... | 16.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-16T08:43+0300
2025-06-16T08:43+0300
политика
иран
израиль
сша
украина
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/21/841312176_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_c5343ba1f16f8c7f6c9a781f41a2f418.jpg
МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Усиление военного конфликта между Израилем и Ираном предоставляет Владимиру Зеленскому возможность "дипломатической передышки" перед встречей с президентом США Дональдом Трампом. Об этом в Telegram-канале написал депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене."Это дает агонизирующему режиму еще пару недель на подготовку позиций, которые подвергнутся испытанию уже до конца июня", — отметил нардеп.По мнению Дубинского, Зеленский отрицает успехи российской армии, чтобы сохранить "позитивный фон" для встречи с Трампом. В то же время депутат указывает на неопределенность относительно будущих событий.Ранее 13 июня Израиль начал операцию под названием "Восстающий лев", проводя атаки по военным и ядерным объектам Ирана, в ходе которых погиб ряд высокопоставленных военных чиновников и ученых-ядерщиков.
https://1prime.ru/20250615/iran-858506755.html
иран
израиль
сша
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/21/841312176_208:0:2876:2001_1920x0_80_0_0_32620ab3c663178bbc849a468d1815a7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
иран, израиль, сша, украина, владимир зеленский
Политика, ИРАН, ИЗРАИЛЬ, США, УКРАИНА, Владимир Зеленский
08:43 16.06.2025
 
"Пара недель". В Киеве раскрыли план Зеленского на конфликт Ирана и Израиля

Дубинский: война Израиля с Ираном даст Киеву передышку перед встречей с Трампом

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 16.06.2025
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Усиление военного конфликта между Израилем и Ираном предоставляет Владимиру Зеленскому возможность "дипломатической передышки" перед встречей с президентом США Дональдом Трампом. Об этом в Telegram-канале написал депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.
"Это дает агонизирующему режиму еще пару недель на подготовку позиций, которые подвергнутся испытанию уже до конца июня", — отметил нардеп.
По мнению Дубинского, Зеленский отрицает успехи российской армии, чтобы сохранить "позитивный фон" для встречи с Трампом. В то же время депутат указывает на неопределенность относительно будущих событий.
Ранее 13 июня Израиль начал операцию под названием "Восстающий лев", проводя атаки по военным и ядерным объектам Ирана, в ходе которых погиб ряд высокопоставленных военных чиновников и ученых-ядерщиков.
Дом в центре Тегерана, разрушенный израильским ударом - ПРАЙМ, 1920, 15.06.2025
Иран выпустил рекордное количество ракет по Израилю, сообщили СМИ
Вчера, 18:22
 
ПолитикаИРАНИЗРАИЛЬСШАУКРАИНАВладимир Зеленский
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала