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Зеленский предложил Раде кандидатуру Кравченко на должность генпрокурора

Зеленский предложил Раде кандидатуру Кравченко на должность генпрокурора - 16.06.2025, ПРАЙМ

Зеленский предложил Раде кандидатуру Кравченко на должность генпрокурора

Владимир Зеленский предложил Верховной раде кандидатуру Руслана Кравченко на должность генпрокурора Украины, сообщил в понедельник спикер украинского парламента | 16.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-16T12:29+0300

2025-06-16T12:29+0300

2025-06-16T12:29+0300

политика

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МОСКВА, 16 июн – ПРАЙМ. Владимир Зеленский предложил Верховной раде кандидатуру Руслана Кравченко на должность генпрокурора Украины, сообщил в понедельник спикер украинского парламента Руслан Стефанчук. Предыдущий генпрокурор Украины Андрей Костин подал в отставку 22 октября 2024 года на фоне скандала вокруг оформления инвалидности прокурорами в Хмельницкой области. Позднее Зеленский подписал указ о его увольнении. Новый генпрокурор до сих пор назначен не был. Руслан Кравченко ранее занимал должность главы Киевской областной госадминистрации. В декабре 2024 года он был назначен главой налоговой службы Украины. "В Верховную раду Украины поступило представление… Владимира Зеленского о предоставлении согласия на назначение Кравченко Руслана Андреевича на должность генерального прокурора. Верховная Рада Украины рассмотрит это представление на одном из ближайших пленарных заседаний", - написал Стефанчук на своей странице в соцсети Facеbook*.Депутат Рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале уточнил, что рассмотреть предложенную кандидатуру парламент может на заседании во вторник.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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украина, рф, владимир зеленский, андрей костин, рада