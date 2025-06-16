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Зеленский предложил Раде кандидатуру Кравченко на должность генпрокурора
Зеленский предложил Раде кандидатуру Кравченко на должность генпрокурора - 16.06.2025, ПРАЙМ
Зеленский предложил Раде кандидатуру Кравченко на должность генпрокурора
Владимир Зеленский предложил Верховной раде кандидатуру Руслана Кравченко на должность генпрокурора Украины, сообщил в понедельник спикер украинского парламента | 16.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-16T12:29+0300
2025-06-16T12:29+0300
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МОСКВА, 16 июн – ПРАЙМ. Владимир Зеленский предложил Верховной раде кандидатуру Руслана Кравченко на должность генпрокурора Украины, сообщил в понедельник спикер украинского парламента Руслан Стефанчук. Предыдущий генпрокурор Украины Андрей Костин подал в отставку 22 октября 2024 года на фоне скандала вокруг оформления инвалидности прокурорами в Хмельницкой области. Позднее Зеленский подписал указ о его увольнении. Новый генпрокурор до сих пор назначен не был. Руслан Кравченко ранее занимал должность главы Киевской областной госадминистрации. В декабре 2024 года он был назначен главой налоговой службы Украины. "В Верховную раду Украины поступило представление… Владимира Зеленского о предоставлении согласия на назначение Кравченко Руслана Андреевича на должность генерального прокурора. Верховная Рада Украины рассмотрит это представление на одном из ближайших пленарных заседаний", - написал Стефанчук на своей странице в соцсети Facеbook*.Депутат Рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале уточнил, что рассмотреть предложенную кандидатуру парламент может на заседании во вторник.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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Политика, УКРАИНА, РФ, Владимир Зеленский, Андрей Костин, Рада
Зеленский предложил Раде кандидатуру Кравченко на должность генпрокурора
Спикер Рады Стефанчук: Зеленский предложил Раде кандидатуру Кравченко на пост генпрокурора
МОСКВА, 16 июн – ПРАЙМ. Владимир Зеленский предложил Верховной раде кандидатуру Руслана Кравченко на должность генпрокурора Украины, сообщил в понедельник спикер украинского парламента Руслан Стефанчук.
Предыдущий генпрокурор Украины Андрей Костин подал в отставку 22 октября 2024 года на фоне скандала вокруг оформления инвалидности прокурорами в Хмельницкой области. Позднее Зеленский подписал указ о его увольнении. Новый генпрокурор до сих пор назначен не был. Руслан Кравченко ранее занимал должность главы Киевской областной госадминистрации. В декабре 2024 года он был назначен главой налоговой службы Украины.
"В Верховную раду Украины поступило представление… Владимира Зеленского о предоставлении согласия на назначение Кравченко Руслана Андреевича на должность генерального прокурора. Верховная Рада Украины рассмотрит это представление на одном из ближайших пленарных заседаний", - написал Стефанчук на своей странице в соцсети Facеbook*.
Депутат Рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале уточнил, что рассмотреть предложенную кандидатуру парламент может на заседании во вторник.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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