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Золото дешевеет на фоне удорожания доллара к евро и иене - 16.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250616/zoloto--858514700.html
Золото дешевеет на фоне удорожания доллара к евро и иене
Золото дешевеет на фоне удорожания доллара к евро и иене - 16.06.2025, ПРАЙМ
Золото дешевеет на фоне удорожания доллара к евро и иене
Цена на золото в понедельник утром снижается на фоне удорожания доллара к евро и иене, рынки ожидают позднее на неделе решения Федеральной резервной системы... | 16.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-16T08:23+0300
2025-06-16T08:23+0300
экономика
рынок
торги
сша
ближний восток
comex
федрезерв
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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Цена на золото в понедельник утром снижается на фоне удорожания доллара к евро и иене, рынки ожидают позднее на неделе решения Федеральной резервной системы (ФРС) США относительно монетарной политики регулятора, продолжая следить за факторами риска, следует из данных торгов. По состоянию на 8.11 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 5,85 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,17%, - до 3 446,95 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевел на 0,07% - до 36,33 доллара. В то же время доллар дорожал к евро и иене на 0,1%. Удорожание доллара делает золото менее доступным для покупки в другой валюте. ФРС США в среду объявит решение по монетарной политике по итогам очередного заседания. По данным CME Group, аналитики практически единогласно ждут сохранения ставки на текущем уровне в 4,25-4,5% годовых. Золото чувствительно к решениям и заявлениям Федрезерва, так как это влияет на стоимость доллара. Рынки в то же время продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС страны наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил, что исламская республика в ответ на атаки начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле. Золото традиционно выступает как актив-убежище, спрос на который увеличивается в случае усиления глобальной неопределенности. По итогам прошлой недели драгоценный металл подорожал более чем на 3%. "В последнее время золото очень хорошо показало себя в качестве актива-убежища, и, похоже, многие инвесторы переводят средства из облигаций США в металл в долгосрочной перспективе", - приводит агентство Блумберг мнение аналитика Guardian Gold Australia Джона Фини (John Feeney).
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рынок, торги, сша, ближний восток, comex, федрезерв
Экономика, Рынок, Торги, США, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Comex, Федрезерв
08:23 16.06.2025
 
Золото дешевеет на фоне удорожания доллара к евро и иене

Золото дешевеет на фоне удорожания доллара к евро и иене в понедельник утром

© РЕН ТВ . Александр Паниотов" Золото
 Золото - ПРАЙМ, 1920, 16.06.2025
© РЕН ТВ . Александр Паниотов
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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Цена на золото в понедельник утром снижается на фоне удорожания доллара к евро и иене, рынки ожидают позднее на неделе решения Федеральной резервной системы (ФРС) США относительно монетарной политики регулятора, продолжая следить за факторами риска, следует из данных торгов.
По состоянию на 8.11 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 5,85 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,17%, - до 3 446,95 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевел на 0,07% - до 36,33 доллара.
В то же время доллар дорожал к евро и иене на 0,1%. Удорожание доллара делает золото менее доступным для покупки в другой валюте.
ФРС США в среду объявит решение по монетарной политике по итогам очередного заседания. По данным CME Group, аналитики практически единогласно ждут сохранения ставки на текущем уровне в 4,25-4,5% годовых. Золото чувствительно к решениям и заявлениям Федрезерва, так как это влияет на стоимость доллара.
Рынки в то же время продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС страны наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил, что исламская республика в ответ на атаки начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.
Золото традиционно выступает как актив-убежище, спрос на который увеличивается в случае усиления глобальной неопределенности. По итогам прошлой недели драгоценный металл подорожал более чем на 3%.
"В последнее время золото очень хорошо показало себя в качестве актива-убежища, и, похоже, многие инвесторы переводят средства из облигаций США в металл в долгосрочной перспективе", - приводит агентство Блумберг мнение аналитика Guardian Gold Australia Джона Фини (John Feeney).
Маркированные слитки золота - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2025
Золото дорожает более чем на 1,5%
13 июня, 17:44
 
ЭкономикаРынокТоргиСШАБЛИЖНИЙ ВОСТОКComexФедрезерв
 
 
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