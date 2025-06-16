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Конфликт между Ираном и Израилем разогнал цены на золото - 16.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250616/zoloto-858528367.html
Конфликт между Ираном и Израилем разогнал цены на золото
Конфликт между Ираном и Израилем разогнал цены на золото - 16.06.2025, ПРАЙМ
Конфликт между Ираном и Израилем разогнал цены на золото
Золото стабилизировалось на рекордно высоком уровне из-за конфликта между Ираном и Израилем, который заставил инвесторов обратить внимание на безопасные активы, | 16.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-16T12:20+0300
2025-06-16T12:26+0300
экономика
золото
рынок
иран
израиль
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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Золото стабилизировалось на рекордно высоком уровне из-за конфликта между Ираном и Израилем, который заставил инвесторов обратить внимание на безопасные активы, сообщает Bloomberg.Согласно агентству, цена на драгоценный металл поднялась до 3430 долларов за унцию, почти достигнув апрельского максимума.Эскалация на Ближнем Востоке усилила нестабильность, вызванную торговыми пошлинами Трампа и угрозами для мирового экономического роста. Золото повысилось в цене на 30% в 2025 году из-за стремления центральных банков уменьшить зависимость от доллара.Аналитики предполагают, что дальнейшая эскалация конфликта продолжит поддерживать рост цен на золото, укрепляя его репутацию как безопасного укрытия для инвесторов, заключили в издании.
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золото, рынок, иран, израиль
Экономика, золото, Рынок, ИРАН, ИЗРАИЛЬ
12:20 16.06.2025 (обновлено: 12:26 16.06.2025)
 
Конфликт между Ираном и Израилем разогнал цены на золото

Bloomberg: золото подорожало до 3430 долларов на фоне конфликта Ирана и Израиля

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкГранулированное золото высшей пробы 99,99 процентов чистоты
Гранулированное золото высшей пробы 99,99 процентов чистоты - ПРАЙМ, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Золото стабилизировалось на рекордно высоком уровне из-за конфликта между Ираном и Израилем, который заставил инвесторов обратить внимание на безопасные активы, сообщает Bloomberg.
Согласно агентству, цена на драгоценный металл поднялась до 3430 долларов за унцию, почти достигнув апрельского максимума.
Эскалация на Ближнем Востоке усилила нестабильность, вызванную торговыми пошлинами Трампа и угрозами для мирового экономического роста. Золото повысилось в цене на 30% в 2025 году из-за стремления центральных банков уменьшить зависимость от доллара.
Аналитики предполагают, что дальнейшая эскалация конфликта продолжит поддерживать рост цен на золото, укрепляя его репутацию как безопасного укрытия для инвесторов, заключили в издании.
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