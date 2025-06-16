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Конфликт между Ираном и Израилем разогнал цены на золото

Конфликт между Ираном и Израилем разогнал цены на золото - 16.06.2025, ПРАЙМ

Конфликт между Ираном и Израилем разогнал цены на золото

Золото стабилизировалось на рекордно высоком уровне из-за конфликта между Ираном и Израилем, который заставил инвесторов обратить внимание на безопасные активы, | 16.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-16T12:20+0300

2025-06-16T12:20+0300

2025-06-16T12:26+0300

экономика

золото

рынок

иран

израиль

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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Золото стабилизировалось на рекордно высоком уровне из-за конфликта между Ираном и Израилем, который заставил инвесторов обратить внимание на безопасные активы, сообщает Bloomberg.Согласно агентству, цена на драгоценный металл поднялась до 3430 долларов за унцию, почти достигнув апрельского максимума.Эскалация на Ближнем Востоке усилила нестабильность, вызванную торговыми пошлинами Трампа и угрозами для мирового экономического роста. Золото повысилось в цене на 30% в 2025 году из-за стремления центральных банков уменьшить зависимость от доллара.Аналитики предполагают, что дальнейшая эскалация конфликта продолжит поддерживать рост цен на золото, укрепляя его репутацию как безопасного укрытия для инвесторов, заключили в издании.

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иран

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золото, рынок, иран, израиль