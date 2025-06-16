https://1prime.ru/20250616/zoloto-858546298.html
Золото дешевеет до 1%
Золото дешевеет до 1% - 16.06.2025, ПРАЙМ
Золото дешевеет до 1%
Стоимость золота ускорила снижение до 1% и более в понедельник после публикации статьи Wall Street Journal (WSJ) о сигналах Ирана в отношении переговоров с США, | 16.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-16T17:40+0300
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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Стоимость золота ускорила снижение до 1% и более в понедельник после публикации статьи Wall Street Journal (WSJ) о сигналах Ирана в отношении переговоров с США, следует из данных торгов. По состоянию на 17.32 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускается на 43,1 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,25% - до 3 409,7 долларов за тройскую унцию. До публикации статьи драгоценный металл дешевел в меньшей степени. Июльский фьючерс на серебро дешевеет на 0,09% - до 36,323 доллара. По данным WSJ, Иран сообщил арабским чиновникам, что будет открыт к возвращению за стол переговоров, если США не присоединятся к воздушным атакам со стороны Израиля. Кроме того, как пишет издание, Иран дает понять, что стремится к окончанию боевых действий и возобновлению ядерных переговоров, посылая сигналы США и Израилю через посредников.
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рынок, торги, мировая экономика, иран, сша, израиль, comex, wsj
Экономика, Рынок, Торги, Мировая экономика, ИРАН, США, ИЗРАИЛЬ, Comex, WSJ
МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Стоимость золота ускорила снижение до 1% и более в понедельник после публикации статьи Wall Street Journal (WSJ) о сигналах Ирана в отношении переговоров с США, следует из данных торгов.
По состоянию на 17.32 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускается на 43,1 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,25% - до 3 409,7 долларов за тройскую унцию. До публикации статьи драгоценный металл дешевел в меньшей степени.
Июльский фьючерс на серебро дешевеет на 0,09% - до 36,323 доллара.
По данным WSJ, Иран сообщил арабским чиновникам, что будет открыт к возвращению за стол переговоров, если США не присоединятся к воздушным атакам со стороны Израиля. Кроме того, как пишет издание, Иран дает понять, что стремится к окончанию боевых действий и возобновлению ядерных переговоров, посылая сигналы США и Израилю через посредников.
Конфликт между Ираном и Израилем разогнал цены на золото