https://1prime.ru/20250616/zoloto-858546298.html

Золото дешевеет до 1%

Золото дешевеет до 1% - 16.06.2025, ПРАЙМ

Золото дешевеет до 1%

Стоимость золота ускорила снижение до 1% и более в понедельник после публикации статьи Wall Street Journal (WSJ) о сигналах Ирана в отношении переговоров с США, | 16.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-16T17:40+0300

2025-06-16T17:40+0300

2025-06-16T17:40+0300

экономика

рынок

торги

мировая экономика

иран

сша

израиль

comex

wsj

https://cdnn.1prime.ru/img/83101/71/831017133_0:41:3001:1729_1920x0_80_0_0_4cbfb068592589358ae190266c0ed202.jpg

МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Стоимость золота ускорила снижение до 1% и более в понедельник после публикации статьи Wall Street Journal (WSJ) о сигналах Ирана в отношении переговоров с США, следует из данных торгов. По состоянию на 17.32 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускается на 43,1 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,25% - до 3 409,7 долларов за тройскую унцию. До публикации статьи драгоценный металл дешевел в меньшей степени. Июльский фьючерс на серебро дешевеет на 0,09% - до 36,323 доллара. По данным WSJ, Иран сообщил арабским чиновникам, что будет открыт к возвращению за стол переговоров, если США не присоединятся к воздушным атакам со стороны Израиля. Кроме того, как пишет издание, Иран дает понять, что стремится к окончанию боевых действий и возобновлению ядерных переговоров, посылая сигналы США и Израилю через посредников.

https://1prime.ru/20250616/zoloto-858528367.html

иран

сша

израиль

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, мировая экономика, иран, сша, израиль, comex, wsj