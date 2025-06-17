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Россиянам назвали десять кроссоверов стоимостью до двух миллионов рублей
Россиянам назвали десять кроссоверов стоимостью до двух миллионов рублей - 17.06.2025, ПРАЙМ
Россиянам назвали десять кроссоверов стоимостью до двух миллионов рублей
Россиянам назвали десять кроссоверов стоимостью до двух миллионов рублей, пишет издание "Российская газета" со ссылкой на данные "Газпромбанк Автолизинг". | 17.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-17T11:51+0300
2025-06-17T11:51+0300
2025-06-17T11:51+0300
россия
авто
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Россиянам назвали десять кроссоверов стоимостью до двух миллионов рублей, пишет издание "Российская газета" со ссылкой на данные "Газпромбанк Автолизинг".Общий объем продаж составил 16 тысяч автомобилей, лидирующими моделями стали Haval Jolion, Chery Tiggo 4 и Belgee X50. В 2025 году было импортировано на 64% меньше автомобилей, чем в 2024 году. Имеющиеся запасы продавались с прямыми скидками, увеличением F&I и поддержкой обмена старого на новый автомобиль.Однако продажи в России сократились, включая уменьшение кредитных сделок и лизинговых операций. На фоне этого, популярные модели Haval Jolion, Belgee X50, Changan CS35 и Chery Tiggo 4 продемонстрировали снижение продаж и снижение цен.Во второй половине топ-10 оказались кроссоверы, продажи которых в мае в основном исчислялись сотнями и увеличивались на фоне крайне низкой базы мая прошлого года. Это Solaris HC, Kaiyi X3, BAIC X7 и два SWM - G05Pro и G01F.
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россия, авто
Россиянам назвали десять кроссоверов стоимостью до двух миллионов рублей
"РГ": составлен рейтинг топ-10 кроссоверов стоимостью до двух миллионов рублей
МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ.
Россиянам назвали десять кроссоверов стоимостью до двух миллионов рублей, пишет
издание "Российская газета" со ссылкой на данные "Газпромбанк Автолизинг".
Общий объем продаж составил 16 тысяч автомобилей, лидирующими моделями стали Haval Jolion, Chery Tiggo 4 и Belgee X50. В 2025 году было импортировано на 64% меньше автомобилей, чем в 2024 году. Имеющиеся запасы продавались с прямыми скидками, увеличением F&I и поддержкой обмена старого на новый автомобиль.
Однако продажи в России сократились, включая уменьшение кредитных сделок и лизинговых операций. На фоне этого, популярные модели Haval Jolion, Belgee X50, Changan CS35 и Chery Tiggo 4 продемонстрировали снижение продаж и снижение цен.
Во второй половине топ-10 оказались кроссоверы, продажи которых в мае в основном исчислялись сотнями и увеличивались на фоне крайне низкой базы мая прошлого года. Это Solaris HC, Kaiyi X3, BAIC X7 и два SWM - G05Pro и G01F.
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