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Автосалоны начали активно работать над сервисом для привлечения клиентов - 17.06.2025, ПРАЙМ
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Автосалоны начали активно работать над сервисом для привлечения клиентов
Автосалоны начали активно работать над сервисом для привлечения клиентов - 17.06.2025, ПРАЙМ
Автосалоны начали активно работать над сервисом для привлечения клиентов
Средний Индекс клиентского сервиса Авто.ру (ИКС) в дилерских центрах России вырос с 4,1 в начале года до в 4,3 в мае. Это свидетельствует о том, что... | 17.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-17T08:00+0300
2025-06-17T08:00+0300
россия
авто
эксклюзив
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Средний Индекс клиентского сервиса Авто.ру (ИКС) в дилерских центрах России вырос с 4,1 в начале года до в 4,3 в мае. Это свидетельствует о том, что автомобильные салоны стали более активно работать над сервисом для привлечения и удержания клиентов.Сервис Авто.ру изучил данные по Индексу клиентского сервиса (ИКС) в дилерских центрах России: в мае покупатели стали выше оценивать уровень обслуживания по сравнению с началом года. Среднее значение ИКС стало выше на 0,2 пункта, составив значение 4,3 по пятибалльной шкале."Повышение значения ИКС означает, что дилеры стали уделять больше внимания клиентскому сервису как одному из способов привлечения и удержания покупателей на падающем рынке, — поясняет Даниил Шкурыгин, коммерческий директор Авто.ру. — Это логично: сейчас российский рынок — это рынок покупателя, и качество сервиса, безусловно, становится одним из главных конкурентных преимуществ".Индекс клиентского сервиса Авто.ру рассчитывается для каждого дилерского центра на базе оценок покупателей. Через пуш-уведомления или в процессе телефонного опроса клиенты оценивают ключевые аспекты взаимодействия с автосалоном: уровень профессионализма консультантов, оперативность и качество предоставления необходимой информации, общее впечатление от посещения салона и т.д.За год количество пользователей, готовых оставлять оценки автосалонам, выросло на 10%.
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россия, авто, эксклюзив
РОССИЯ, Авто, Эксклюзив
08:00 17.06.2025
 
Автосалоны начали активно работать над сервисом для привлечения клиентов

Авто.ру: автосалоны начали активно работать над сервисом для привлечения клиентов

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкОткрытие первого международного центра китайских автомобилей "Москва-Тянья"
Открытие первого международного центра китайских автомобилей Москва-Тянья - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Средний Индекс клиентского сервиса Авто.ру (ИКС) в дилерских центрах России вырос с 4,1 в начале года до в 4,3 в мае. Это свидетельствует о том, что автомобильные салоны стали более активно работать над сервисом для привлечения и удержания клиентов.
Сервис Авто.ру изучил данные по Индексу клиентского сервиса (ИКС) в дилерских центрах России: в мае покупатели стали выше оценивать уровень обслуживания по сравнению с началом года. Среднее значение ИКС стало выше на 0,2 пункта, составив значение 4,3 по пятибалльной шкале.
"Повышение значения ИКС означает, что дилеры стали уделять больше внимания клиентскому сервису как одному из способов привлечения и удержания покупателей на падающем рынке, — поясняет Даниил Шкурыгин, коммерческий директор Авто.ру. — Это логично: сейчас российский рынок — это рынок покупателя, и качество сервиса, безусловно, становится одним из главных конкурентных преимуществ".
Индекс клиентского сервиса Авто.ру рассчитывается для каждого дилерского центра на базе оценок покупателей. Через пуш-уведомления или в процессе телефонного опроса клиенты оценивают ключевые аспекты взаимодействия с автосалоном: уровень профессионализма консультантов, оперативность и качество предоставления необходимой информации, общее впечатление от посещения салона и т.д.
За год количество пользователей, готовых оставлять оценки автосалонам, выросло на 10%.
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