https://1prime.ru/20250617/avtosalony-858523924.html

Автосалоны начали активно работать над сервисом для привлечения клиентов

Автосалоны начали активно работать над сервисом для привлечения клиентов - 17.06.2025, ПРАЙМ

Автосалоны начали активно работать над сервисом для привлечения клиентов

Средний Индекс клиентского сервиса Авто.ру (ИКС) в дилерских центрах России вырос с 4,1 в начале года до в 4,3 в мае. Это свидетельствует о том, что... | 17.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-17T08:00+0300

2025-06-17T08:00+0300

2025-06-17T08:00+0300

россия

авто

эксклюзив

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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Средний Индекс клиентского сервиса Авто.ру (ИКС) в дилерских центрах России вырос с 4,1 в начале года до в 4,3 в мае. Это свидетельствует о том, что автомобильные салоны стали более активно работать над сервисом для привлечения и удержания клиентов.Сервис Авто.ру изучил данные по Индексу клиентского сервиса (ИКС) в дилерских центрах России: в мае покупатели стали выше оценивать уровень обслуживания по сравнению с началом года. Среднее значение ИКС стало выше на 0,2 пункта, составив значение 4,3 по пятибалльной шкале."Повышение значения ИКС означает, что дилеры стали уделять больше внимания клиентскому сервису как одному из способов привлечения и удержания покупателей на падающем рынке, — поясняет Даниил Шкурыгин, коммерческий директор Авто.ру. — Это логично: сейчас российский рынок — это рынок покупателя, и качество сервиса, безусловно, становится одним из главных конкурентных преимуществ".Индекс клиентского сервиса Авто.ру рассчитывается для каждого дилерского центра на базе оценок покупателей. Через пуш-уведомления или в процессе телефонного опроса клиенты оценивают ключевые аспекты взаимодействия с автосалоном: уровень профессионализма консультантов, оперативность и качество предоставления необходимой информации, общее впечатление от посещения салона и т.д.За год количество пользователей, готовых оставлять оценки автосалонам, выросло на 10%.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, авто, эксклюзив