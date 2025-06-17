https://1prime.ru/20250617/cnn-858559664.html

СМИ: Трамп решил досрочно покинуть саммит G7

СМИ: Трамп решил досрочно покинуть саммит G7 - 17.06.2025, ПРАЙМ

СМИ: Трамп решил досрочно покинуть саммит G7

Государственный секретарь США Марко Рубио вместе с американским президентом Дональдом Трампом досрочно покидает саммит глав государств "Большой семерки" (G7) и... | 17.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-17T08:28+0300

2025-06-17T08:28+0300

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ВАШИНГТОН, 17 июн - ПРАЙМ. Государственный секретарь США Марко Рубио вместе с американским президентом Дональдом Трампом досрочно покидает саммит глав государств "Большой семерки" (G7) и возвращается в Вашингтон, передает телеканал CNN со ссылкой на госдепартамент. "Государственный секретарь Марко Рубио сегодня вечером вместе с президентом Дональдом Трампом возвращается в Вашингтон, округ Колумбия, сообщил представитель госдепартамента", - указано в сообщении. Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что Трамп преждевременно покидает саммит "Большой семерки" (G7) в Канаде и возвращается в США в связи с ситуацией на Ближнем Востоке. По данным телеканала Fox News, Трамп уже отдал распоряжение Совету национальной безопасности США собраться и быть готовыми к заседанию в ситуационной комнате Белого дома. Сам Трамп, комментируя свой отъезд с саммита G7, уточнил, что должен вернуться в Вашингтон "как можно скорее".

https://1prime.ru/20250616/tramp-858549948.html

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вашингтон, сша, колумбия, дональд трамп, марко рубио, cnn, fox news