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СМИ: Трамп решил досрочно покинуть саммит G7
СМИ: Трамп решил досрочно покинуть саммит G7 - 17.06.2025, ПРАЙМ
СМИ: Трамп решил досрочно покинуть саммит G7
Государственный секретарь США Марко Рубио вместе с американским президентом Дональдом Трампом досрочно покидает саммит глав государств "Большой семерки" (G7) и... | 17.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-17T08:28+0300
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ВАШИНГТОН, 17 июн - ПРАЙМ. Государственный секретарь США Марко Рубио вместе с американским президентом Дональдом Трампом досрочно покидает саммит глав государств "Большой семерки" (G7) и возвращается в Вашингтон, передает телеканал CNN со ссылкой на госдепартамент. "Государственный секретарь Марко Рубио сегодня вечером вместе с президентом Дональдом Трампом возвращается в Вашингтон, округ Колумбия, сообщил представитель госдепартамента", - указано в сообщении. Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что Трамп преждевременно покидает саммит "Большой семерки" (G7) в Канаде и возвращается в США в связи с ситуацией на Ближнем Востоке. По данным телеканала Fox News, Трамп уже отдал распоряжение Совету национальной безопасности США собраться и быть готовыми к заседанию в ситуационной комнате Белого дома. Сам Трамп, комментируя свой отъезд с саммита G7, уточнил, что должен вернуться в Вашингтон "как можно скорее".
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Политика, ВАШИНГТОН, США, КОЛУМБИЯ, Дональд Трамп, Марко Рубио, CNN, Fox News
СМИ: Трамп решил досрочно покинуть саммит G7
CNN: Трамп и Рубио досрочно покинут саммит G7 в Канаде из-за конфликта Израиля и Ирана
ВАШИНГТОН, 17 июн - ПРАЙМ. Государственный секретарь США Марко Рубио вместе с американским президентом Дональдом Трампом досрочно покидает саммит глав государств "Большой семерки" (G7) и возвращается в Вашингтон, передает телеканал CNN со ссылкой на госдепартамент.
"Государственный секретарь Марко Рубио сегодня вечером вместе с президентом Дональдом Трампом возвращается в Вашингтон, округ Колумбия, сообщил представитель госдепартамента", - указано в сообщении.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что Трамп преждевременно покидает саммит "Большой семерки" (G7) в Канаде и возвращается в США в связи с ситуацией на Ближнем Востоке. По данным телеканала Fox News, Трамп уже отдал распоряжение Совету национальной безопасности США собраться и быть готовыми к заседанию в ситуационной комнате Белого дома.
Сам Трамп, комментируя свой отъезд с саммита G7, уточнил, что должен вернуться в Вашингтон "как можно скорее".
Трамп назвал исключение России из G7 большой ошибкой