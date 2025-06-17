Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: Трамп решил досрочно покинуть саммит G7 - 17.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250617/cnn-858559664.html
СМИ: Трамп решил досрочно покинуть саммит G7
СМИ: Трамп решил досрочно покинуть саммит G7 - 17.06.2025, ПРАЙМ
СМИ: Трамп решил досрочно покинуть саммит G7
Государственный секретарь США Марко Рубио вместе с американским президентом Дональдом Трампом досрочно покидает саммит глав государств "Большой семерки" (G7) и... | 17.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-17T08:28+0300
2025-06-17T08:28+0300
политика
вашингтон
сша
колумбия
дональд трамп
марко рубио
cnn
fox news
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/56/841255640_0:0:2200:1239_1920x0_80_0_0_23df1bce231d52e9ce8c8f19cbc12113.jpg
ВАШИНГТОН, 17 июн - ПРАЙМ. Государственный секретарь США Марко Рубио вместе с американским президентом Дональдом Трампом досрочно покидает саммит глав государств "Большой семерки" (G7) и возвращается в Вашингтон, передает телеканал CNN со ссылкой на госдепартамент. "Государственный секретарь Марко Рубио сегодня вечером вместе с президентом Дональдом Трампом возвращается в Вашингтон, округ Колумбия, сообщил представитель госдепартамента", - указано в сообщении. Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что Трамп преждевременно покидает саммит "Большой семерки" (G7) в Канаде и возвращается в США в связи с ситуацией на Ближнем Востоке. По данным телеканала Fox News, Трамп уже отдал распоряжение Совету национальной безопасности США собраться и быть готовыми к заседанию в ситуационной комнате Белого дома. Сам Трамп, комментируя свой отъезд с саммита G7, уточнил, что должен вернуться в Вашингтон "как можно скорее".
https://1prime.ru/20250616/tramp-858549948.html
вашингтон
сша
колумбия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/56/841255640_0:0:1956:1467_1920x0_80_0_0_1857467e6e70db064b1eed4fa4ff13da.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
вашингтон, сша, колумбия, дональд трамп, марко рубио, cnn, fox news
Политика, ВАШИНГТОН, США, КОЛУМБИЯ, Дональд Трамп, Марко Рубио, CNN, Fox News
08:28 17.06.2025
 
СМИ: Трамп решил досрочно покинуть саммит G7

CNN: Трамп и Рубио досрочно покинут саммит G7 в Канаде из-за конфликта Израиля и Ирана

© Фото : Public domainДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2025
© Фото : Public domain
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 17 июн - ПРАЙМ. Государственный секретарь США Марко Рубио вместе с американским президентом Дональдом Трампом досрочно покидает саммит глав государств "Большой семерки" (G7) и возвращается в Вашингтон, передает телеканал CNN со ссылкой на госдепартамент.
"Государственный секретарь Марко Рубио сегодня вечером вместе с президентом Дональдом Трампом возвращается в Вашингтон, округ Колумбия, сообщил представитель госдепартамента", - указано в сообщении.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что Трамп преждевременно покидает саммит "Большой семерки" (G7) в Канаде и возвращается в США в связи с ситуацией на Ближнем Востоке. По данным телеканала Fox News, Трамп уже отдал распоряжение Совету национальной безопасности США собраться и быть готовыми к заседанию в ситуационной комнате Белого дома.
Сам Трамп, комментируя свой отъезд с саммита G7, уточнил, что должен вернуться в Вашингтон "как можно скорее".
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 16.06.2025
Трамп назвал исключение России из G7 большой ошибкой
Вчера, 19:05
 
ПолитикаВАШИНГТОНСШАКОЛУМБИЯДональд ТрампМарко РубиоCNNFox News
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала