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Доклад "Росконгресса": цены на нефть подскочат до $120 за баррель

Доклад "Росконгресса": цены на нефть подскочат до $120 за баррель - 17.06.2025, ПРАЙМ

Доклад "Росконгресса": цены на нефть подскочат до $120 за баррель

Цены на нефть на мировом рынке подскочат до 100-120 долларов за баррель, если Иран примет решение закрыть Ормузский пролив, но это будет соответствовать... | 17.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-17T04:27+0300

2025-06-17T04:27+0300

2025-06-17T04:27+0300

нефть

энергетика

экономика

израиль

иран

ормузский пролив

опек

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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Цены на нефть на мировом рынке подскочат до 100-120 долларов за баррель, если Иран примет решение закрыть Ормузский пролив, но это будет соответствовать интересам США и противоречить решениям ОПЕК+, говорится в опубликованном в преддверии ПМЭФ докладе "Росконгресса" "Милитаризация и тарифные войны. Глобальные экономические тренды 2025", с которым ознакомилось РИА Новости. "Значительным источником неопределенности для рынка является конфликт между Израилем и Ираном. В случае закрытия Ормузского пролива перебои в поставках приведут к скачку цен на нефть до 100-120 долларов за баррель", - говорится в докладе. По мнению авторов доклада, если такое решение будет принято, оно будет больше соответствовать интересам США, которые являются сейчас крупнейшим в мире производителем нефти, чем стран ОПЕК+, которые за последние годы в значительной степени потеряли свою долю на мировом рынке из-за сланцевого бума в Америке. "Сейчас на долю Соединенных Штатов приходится 22% мировой добычи нефти, что делает их крупнейшим в мире производителем, в то время как доли России и Саудовской Аравии составляют по 11%", - говорится в докладе. Однако высокая себестоимость добычи сланцевой делает американских производителей уязвимыми к снижению цен на нефть. "Чтобы бурение сланцевой нефти было рентабельным, необходима цена в районе 65 долларов за баррель, поэтому падение стоимости ниже 60 долларов за баррель может вызвать быстрое сокращение добычи на американских сланцевых месторождениях", - объясняют эксперты. Авторы доклада отмечают, что ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией ведет ценовую войну и наращивает добычу в попытке вернуть себе долю рынка, сократившуюся за последние годы на фоне сланцевого бума в США. Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники ранее договорились повысить добычу нефти с июля на 411 тысяч баррелей в сутки после аналогичного увеличения в мае и июне. Решение принято на фоне замедления мировой экономики и соответственно, сокращения спроса. "Несмотря на то, что ОПЕК+ также пострадает от снижения цен и маржи, группа пойдет на этот шаг, чтобы победить в ценовой войне и потеснить американский сланец", - отмечают эксперты. О том, что Тегеран после атак Израиля на Иран рассматривает возможность закрытия Ормузского пролива, в субботу заявил член комиссии по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента Исмаил Коусари. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

израиль

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ормузский пролив

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нефть, израиль, иран, ормузский пролив, опек