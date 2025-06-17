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Fitch оценило влияние конфликта Ирана и Израиля на стоимость нефти

Fitch оценило влияние конфликта Ирана и Израиля на стоимость нефти - 17.06.2025, ПРАЙМ

Fitch оценило влияние конфликта Ирана и Израиля на стоимость нефти

Премия к ценам на нефть из-за конфликта Ирана и Израиля будет находиться в пределах 5-10 долларов за баррель, при этом в случае проблем с экспортом у Ирана... | 17.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-17T11:30+0300

2025-06-17T11:30+0300

2025-06-17T11:30+0300

энергетика

нефть

иран

израиль

опек

fitch ratings

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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Премия к ценам на нефть из-за конфликта Ирана и Израиля будет находиться в пределах 5-10 долларов за баррель, при этом в случае проблем с экспортом у Ирана недостающий объем может быть скомпенсирован за счет мощностей ОПЕК+, полагают аналитики агентства Fitch Ratings. Эскалация между Израилем и Ираном на прошлой неделе привела к скачку цен на 7% в пятницу: тогда стоимость нефти Brent в моменте превысила 78 долларов за баррель, WTI - 74 доллара. Во вторник цены удерживаются вблизи уровней в 74 и 71 доллар за баррель соответственно. "Мы ожидаем, что премия за геополитический риск в ценах на нефть будет удерживаться на уровне около 5-10 долларов... Однако даже в том маловероятном случае, если весь иранский экспорт будет прекращен, его можно будет восполнить за счет свободных мощностей производителей ОПЕК+", - говорится в релизе агентства. Уточняется, что добыча Ирана в 2024 году, по данным ОПЕК, составляла 3,3 миллиона баррелей в сутки, тогда как свободные мощности могут дать дополнительно около 5,7 миллиона баррелей в сутки. Аналитики агентства отмечают, что существенное нарушение производственной или экспортной инфраструктуры Ирана окажет дополнительную поддержку ценам. В релизе также указывается, что более высокие цены на нефть принесут выгоду нефтедобывающим компаниям региона за счет увеличения фискальных и внешних доходов, особенно если они увеличат добычу, чтобы компенсировать снижение иранского экспорта. Эксперты оценивают и более серьезные сценарии, например, значительное расширение конфликта и нарушение судоходства через Ормузский пролив. В таком случае цены на нефть могут быть выше, чем ожидается, в течение длительного периода времени, также это может отразиться на суверенных рейтингах некоторых государств региона. Вместе с тем такие сценарии Fitch считает маловероятными. По мнению аналитиков Fitch, военный конфликт повысил геополитические риски и риски безопасности на Ближнем Востоке, и если ситуация обострится или расширится, это может негативно сказаться на кредитных профилях некоторых стран. При этом последствия конфликта находятся в диапазоне показателей, определяющих рейтинг Израиля на уровне "A" с негативным прогнозом, уточняется в сообщении. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.

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нефть, иран, израиль, опек, fitch ratings