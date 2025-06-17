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В Катаре прокомментировали удары Израиля по газовому месторождению Парс

В Катаре прокомментировали удары Израиля по газовому месторождению Парс - 17.06.2025, ПРАЙМ

В Катаре прокомментировали удары Израиля по газовому месторождению Парс

Производство и экспорт газа с совместного с Ираном месторождения не пострадали в результате ударов Израиля, сообщил официальный представитель МИД Катара Маджид... | 17.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-17T14:18+0300

2025-06-17T14:18+0300

2025-06-17T14:18+0300

энергетика

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ДОХА, 17 июн - ПРАЙМ. Производство и экспорт газа с совместного с Ираном месторождения не пострадали в результате ударов Израиля, сообщил официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари. "Удары по газовому месторождению Парс являются безрассудным шагом. Производство и поставки катарского газа осуществляются в обычном режиме, ситуация стабильная относительно добычи на нашем газовом месторождении Северное", - сказал он. Аль-Ансари указал, что более 2 тысяч человек из 80 компаний, в том числе Франции и США, работают на месторождении, и они подвергаются опасности из-за ударов Израиля.

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газ, нефть, израиль, иран, катар