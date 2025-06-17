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МЭА считает, что Россия снизила добычу нефти в мае

МЭА считает, что Россия снизила добычу нефти в мае - 17.06.2025, ПРАЙМ

МЭА считает, что Россия снизила добычу нефти в мае

Международное энергетическое агентство (МЭА) считает, что Россия в мае снизила добычу нефти на 100 тысяч баррелей в сутки по сравнению с апрелем - до 9,17... | 17.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-17T11:02+0300

2025-06-17T11:02+0300

2025-06-17T11:02+0300

экономика

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опек

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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) считает, что Россия в мае снизила добычу нефти на 100 тысяч баррелей в сутки по сравнению с апрелем - до 9,17 миллиона баррелей в сутки, следует из доклада агентства. Согласно приложенным таблицам, в апреле добыча нефти в России составляла 9,27 миллиона баррелей в сутки, тогда как в мае она опустилась до 9,17 миллиона баррелей. В начале апреля восемь стран ОПЕК+ с добровольными сокращениями нефтедобычи - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман - договорились ускорить выход из ряда ограничений: с мая они добывали на 411 тысяч баррелей в сутки больше, чем в апреле. Что касается России, то она в прошлом месяце могла увеличить добычу нефти до 8,998 миллиона баррелей в сутки с учетом компенсаций. И согласно оценкам из доклада ОПЕК, опубликованного 16 июня, добыча нефти в России в мае составила 8,984 миллиона баррелей в сутки. Страны ОПЕК и альянс ОПЕК+ в марте 2022 года исключили данные МЭА из своих расчетов, заменив их на информацию аналитических компаний Wood Mackenzie и Rystad Energy. Новак пояснял, что это связано с необъективностью агентства, определенные установки которого прослеживаются в заявлениях по анализу энергорынка. А в феврале 2025 года ОПЕК+ также исключил из списка источников минэнерго США и Rystad. Теперь альянс будет опираться на информацию Argus, IHS-CERA, PIW, Platt's, Kpler, Wood Mackenzie, OilX и ESAI.

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нефть, москва, саудовская аравия, ирак, опек, мэа, rystad energy