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МЭА считает, что нефтяной экспорт России в мае снизился

МЭА считает, что нефтяной экспорт России в мае снизился - 17.06.2025, ПРАЙМ

МЭА считает, что нефтяной экспорт России в мае снизился

Международное энергетическое агентство (МЭА) считает, что Россия в мае снизила экспорт нефти и нефтепродуктов на 230 тысяч баррелей в сутки в месячном выражении | 17.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-17T11:03+0300

2025-06-17T11:03+0300

2025-06-17T11:03+0300

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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) считает, что Россия в мае снизила экспорт нефти и нефтепродуктов на 230 тысяч баррелей в сутки в месячном выражении - до 7,3 миллиона баррелей в сутки, а ее доходы от этого экспорта на фоне падения цен в мире снизились на 480 миллионов долларов - до 12,6 миллиарда долларов, следует из ежемесячного доклада агентства. "Российский экспорт нефти и нефтепродуктов сократился на 230 тысяч баррелей в сутки за месяц, до 7,3 миллиона баррелей в сутки в мае, что на 380 тысяч баррелей в сутки меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из-за снижения цен на нефть выручка сократилась на 480 миллионов долларов за месяц, до 12,6 миллиарда долларов, что на 4 миллиарда долларов меньше, чем в прошлом году", - говорится в докладе. В результате, как полагает МЭА, майские доходы России от экспорта нефти достигли самого низкого уровня с февраля 2021 года, а нефтепродуктов - самого низкого с июня 2023 года. Страны ОПЕК и альянс ОПЕК+ в марте 2022 года исключили данные МЭА из своих расчетов, заменив их на информацию аналитических компаний Wood Mackenzie и Rystad Energy. Новак пояснял, что это связано с необъективностью агентства, определенные установки которого прослеживаются в заявлениях по анализу энергорынка. А в феврале 2025 года ОПЕК+ также исключил из списка источников минэнерго США и Rystad. Теперь альянс будет опираться на информацию Argus, IHS-CERA, PIW, Platt's, Kpler, Wood Mackenzie, OilX и ESAI.

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нефть, сша, мэа, опек, rystad energy