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Участники соглашения ОПЕК+ нарастили добычу нефти в мае

Участники соглашения ОПЕК+ нарастили добычу нефти в мае - 17.06.2025, ПРАЙМ

Участники соглашения ОПЕК+ нарастили добычу нефти в мае

Страны ОПЕК+, участвующие в соглашении, в мае увеличили нефтедобычу на 140 тысяч баррелей в сутки по сравнению с апрелем, до 35,2 миллиона баррелей в сутки, и... | 17.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-17T11:03+0300

2025-06-17T11:03+0300

2025-06-17T11:03+0300

энергетика

нефть

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венесуэла

опек

мэа

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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Страны ОПЕК+, участвующие в соглашении, в мае увеличили нефтедобычу на 140 тысяч баррелей в сутки по сравнению с апрелем, до 35,2 миллиона баррелей в сутки, и превысили целевые уровни на 1,17 миллиона баррелей в сутки, следует из ежемесячного доклада Международного энергетического агентства (МЭА). Так, согласно приложенной таблице, в мае добыча стран-участниц соглашения составила 35,2 миллиона баррелей в сутки (35,06 миллиона баррелей месяцем ранее). При этом целевой уровень, по оценкам МЭА, составлял 34,03 миллиона баррелей с учетом "добровольных" сокращений и планов компенсации перепроизводства. В целом в мае добыча нефти всех стран ОПЕК+ выросла на 160 тысяч баррелей в сутки, до 42,21 миллиона баррелей. ОПЕК+ в рамках соглашения устанавливает квоты на добычу нефти для своих участников. На 2024 год суммарный предельный уровень добычи составлял порядка 39,425 миллиона баррелей в сутки, если не учитывать не участвующих в квотах Иран, Венесуэлу и Ливию. В 2025 году текущие квоты продолжают действовать, но с апреля они постепенно, в течение 18 месяцев, увеличиваются для ОАЭ - на 300 тысяч баррелей в сутки. Восемь стран ОПЕК+ также имеют "добровольные", дополнительные обязательства. Ограничения на 1,65 миллиона баррелей в сутки действуют до конца 2026 года. Введенные чуть позднее - еще на 2,2 миллиона - постепенно отменяются с апреля. Начиная с мая ОПЕК+ договорился ускорить отход от этих ограничений: с мая они добывали на 411 тысяч баррелей в сутки больше, чем в апреле. Также на 411 тысяч баррелей будет увеличиваться добыча в июне и июле.

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иран

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нефть, иран, венесуэла, опек, мэа