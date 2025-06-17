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МЭА понизило прогноз роста спроса на нефть в мире в 2025 году
МЭА понизило прогноз роста спроса на нефть в мире в 2025 году - 17.06.2025, ПРАЙМ
МЭА понизило прогноз роста спроса на нефть в мире в 2025 году
Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило прогноз роста спроса на нефть в мире в текущем году до 720 тысяч баррелей в сутки и теперь ожидает его на... | 17.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-17T11:08+0300
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило прогноз роста спроса на нефть в мире в текущем году до 720 тысяч баррелей в сутки и теперь ожидает его на уровне 103,76 миллиона баррелей в день, следует из доклада агентства. Организация прогнозирует, что мировой спрос на нефть увеличится на 720 тысяч баррелей в сутки в 2025 году. Согласно приложенным таблицам, мировой спрос на нефть по итогам 2025 года составит 103,76 миллиона баррелей в сутки. В предыдущем докладе МЭА оценивало спрос в мире в 103,9 миллиона баррелей в сутки. Оценка, дававшаяся в прошлом месяце, была скорректирована на основе фактических результатов поставок текущего квартала в США и Китай, отметили в МЭА. При это ожидается, что в следующем году среднегодовой прирост спроса на нефть в мире составит 740 тысяч баррелей в сутки, однако будет сдерживаться сложными экономическими перспективами и внедрением технологий "чистой энергии".
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нефть, сша, китай, мэа
Энергетика, Нефть, США, КИТАЙ, МЭА
МЭА понизило прогноз роста спроса на нефть в мире в 2025 году
МЭА понизило прогноз роста спроса на нефть в мире до 720 тысяч баррелей в сутки
МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило прогноз роста спроса на нефть в мире в текущем году до 720 тысяч баррелей в сутки и теперь ожидает его на уровне 103,76 миллиона баррелей в день, следует из доклада агентства.
Организация прогнозирует, что мировой спрос на нефть увеличится на 720 тысяч баррелей в сутки в 2025 году.
Согласно приложенным таблицам, мировой спрос на нефть по итогам 2025 года составит 103,76 миллиона баррелей в сутки. В предыдущем докладе МЭА оценивало спрос в мире в 103,9 миллиона баррелей в сутки.
Оценка, дававшаяся в прошлом месяце, была скорректирована на основе фактических результатов поставок текущего квартала в США и Китай, отметили в МЭА.
При это ожидается, что в следующем году среднегодовой прирост спроса на нефть в мире составит 740 тысяч баррелей в сутки, однако будет сдерживаться сложными экономическими перспективами и внедрением технологий "чистой энергии".
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