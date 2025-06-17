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МЭА повысило прогноз роста нефтедобычи в мире

МЭА повысило прогноз роста нефтедобычи в мире - 17.06.2025, ПРАЙМ

МЭА повысило прогноз роста нефтедобычи в мире

Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз роста нефтедобычи в мире по итогам текущего года на 200 тысяч баррелей в сутки, до 1,8 миллиона, и | 17.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-17T11:12+0300

2025-06-17T11:12+0300

2025-06-17T11:12+0300

энергетика

нефть

мэа

опек

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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз роста нефтедобычи в мире по итогам текущего года на 200 тысяч баррелей в сутки, до 1,8 миллиона, и теперь ждет ее на уровне 104,9 миллиона баррелей в сутки, следует из ежемесячного доклада агентства. "Мировые поставки нефти вырастут на 1,8 миллиона баррелей в сутки, до 104,9 миллиона баррелей в сутки в 2025 году, и на 1,1 миллиона баррелей в сутки в 2026 году, что обусловлено приростом стран, не входящих в ОПЕК+, на 1,4 миллиона баррелей в сутки и 840 тысяч баррелей в сутки соответственно", - говорится в отчете. Месяцем ранее МЭА прогнозировало, что добыча вырастет на 1,61 миллиона баррелей в сутки, до 104,63 миллиона баррелей в день.

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нефть, мэа, опек