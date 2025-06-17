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МЭА прогнозирует рост спроса на нефть в мире к концу десятилетия

МЭА прогнозирует рост спроса на нефть в мире к концу десятилетия - 17.06.2025, ПРАЙМ

МЭА прогнозирует рост спроса на нефть в мире к концу десятилетия

Спрос на нефть в мире вырастет на 2,5 миллиона баррелей в сутки в период с 2024 по 2030 годы, до 105,5 миллиона баррелей в сутки к концу десятилетия, заявило... | 17.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-17T11:17+0300

2025-06-17T11:17+0300

2025-06-17T11:17+0300

энергетика

нефть

москва

мэа

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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Спрос на нефть в мире вырастет на 2,5 миллиона баррелей в сутки в период с 2024 по 2030 годы, до 105,5 миллиона баррелей в сутки к концу десятилетия, заявило Международное энергетическое агентство (МЭА) в докладе "Oil 2025: Analysis and forecast to 2030". "Прогнозируется, что мировой спрос на нефть вырастет на 2,5 миллиона баррелей в сутки с 2024 по 2030 год, достигнув около 105,5 миллиона баррелей в сутки к концу десятилетия", - говорится в прогнозе агентства.

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