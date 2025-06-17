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Мировые инвестиции в нефтедобычу в 2025 году сократятся на 6%, считает МЭА

Мировые инвестиции в нефтедобычу в 2025 году сократятся на 6%, считает МЭА - 17.06.2025, ПРАЙМ

Мировые инвестиции в нефтедобычу в 2025 году сократятся на 6%, считает МЭА

Мировые инвестиции в нефтедобычу в 2025 году сократятся на 6%, примерно до 420 миллиардов долларов на фоне падения цен и неопределенного инвестиционного... | 17.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-17T11:18+0300

2025-06-17T11:18+0300

2025-06-17T11:18+0300

энергетика

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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Мировые инвестиции в нефтедобычу в 2025 году сократятся на 6%, примерно до 420 миллиардов долларов на фоне падения цен и неопределенного инвестиционного климата, заявило Международное энергетическое агентство (МЭА). "Резкое падение цен на нефть в первые месяцы 2025 года и неопределенный инвестиционный климат побудили руководителей нефтяных компаний по всему миру пересмотреть свои приоритеты в области добычи", - говорится в докладе агентства "Oil 2025: Analysis and forecast to 2030". МЭА отмечает, что на рынок также оказало дополнительное давление решение ОПЕК+ постепенно сворачивать добровольное сокращение нефтедобычи более чем на 2 миллиона баррелей в сутки, которое действует с 2023 года. "Инвестиции в добычу нефти в 2025 году, по прогнозам, сократятся на 6% и составят около 420 миллиардов долларов США, что приведет к одному из самых значительных сокращений добычи легкой трудноизвлекаемой нефти в Соединенных Штатах", - отмечается в документе.

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нефть, сша, мэа, опек