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Медведев назвал G7 "мертвым клубом"

Медведев назвал G7 "мертвым клубом" - 17.06.2025, ПРАЙМ

Медведев назвал G7 "мертвым клубом"

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал G7 "мертвым клубом", указал на то, что даже во времена участия РФ в группе за столом с Россией были одни "зомби". | 17.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-17T13:49+0300

2025-06-17T13:49+0300

2025-06-17T13:49+0300

политика

россия

сша

дональд трамп

дмитрий медведев

совбез

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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал G7 "мертвым клубом", указал на то, что даже во времена участия РФ в группе за столом с Россией были одни "зомби". В сообщении в соцсети X Медведев похвалил президента США Дональда Трампа за то, что он на встрече G7 поставил на место "европейских собачонок", отругал за исключение РФ из G8 и отказался обсуждать санкции. "Давно было ясно, что это мертвый клуб. Я помню, когда мы сидели за одним столом - они все были зомби, даже тогда", - добавил она. Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что Трамп преждевременно покидает саммит "Большой семерки" (G7) в Канаде и возвращается в США в связи с ситуацией на Ближнем Востоке. Сам Трамп, комментируя свой отъезд с саммита G7, уточнил, что должен вернуться в Вашингтон "как можно скорее".

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россия, сша, дональд трамп, дмитрий медведев, совбез