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Медведев назвал G7 "мертвым клубом" - 17.06.2025, ПРАЙМ
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Медведев назвал G7 "мертвым клубом"
Медведев назвал G7 "мертвым клубом" - 17.06.2025, ПРАЙМ
Медведев назвал G7 "мертвым клубом"
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал G7 "мертвым клубом", указал на то, что даже во времена участия РФ в группе за столом с Россией были одни "зомби". | 17.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-17T13:49+0300
2025-06-17T13:49+0300
политика
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дональд трамп
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал G7 "мертвым клубом", указал на то, что даже во времена участия РФ в группе за столом с Россией были одни "зомби". В сообщении в соцсети X Медведев похвалил президента США Дональда Трампа за то, что он на встрече G7 поставил на место "европейских собачонок", отругал за исключение РФ из G8 и отказался обсуждать санкции. "Давно было ясно, что это мертвый клуб. Я помню, когда мы сидели за одним столом - они все были зомби, даже тогда", - добавил она. Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что Трамп преждевременно покидает саммит "Большой семерки" (G7) в Канаде и возвращается в США в связи с ситуацией на Ближнем Востоке. Сам Трамп, комментируя свой отъезд с саммита G7, уточнил, что должен вернуться в Вашингтон "как можно скорее".
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россия, сша, дональд трамп, дмитрий медведев, совбез
Политика, РОССИЯ, США, Дональд Трамп, Дмитрий Медведев, Совбез
13:49 17.06.2025
 
Медведев назвал G7 "мертвым клубом"

Медведев заявил, что даже во времена участия России в G7 были одни зомби

© РИА Новости . Александр Астафьев | Перейти в медиабанк% Дмитрий Медведев
% Дмитрий Медведев - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости . Александр Астафьев
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал G7 "мертвым клубом", указал на то, что даже во времена участия РФ в группе за столом с Россией были одни "зомби".
В сообщении в соцсети X Медведев похвалил президента США Дональда Трампа за то, что он на встрече G7 поставил на место "европейских собачонок", отругал за исключение РФ из G8 и отказался обсуждать санкции.
"Давно было ясно, что это мертвый клуб. Я помню, когда мы сидели за одним столом - они все были зомби, даже тогда", - добавил она.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что Трамп преждевременно покидает саммит "Большой семерки" (G7) в Канаде и возвращается в США в связи с ситуацией на Ближнем Востоке. Сам Трамп, комментируя свой отъезд с саммита G7, уточнил, что должен вернуться в Вашингтон "как можно скорее".
Заседание Высшего госсовета Союзного государства с участием В. Путина и А. Лукашенко - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2025
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ПолитикаРОССИЯСШАДональд ТрампДмитрий МедведевСовбез
 
 
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