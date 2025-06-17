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Цены на нефть растут почти на 2%

Цены на нефть растут почти на 2% - 17.06.2025, ПРАЙМ

Цены на нефть растут почти на 2%

Мировые цены на нефть во вторник днем поднимаются примерно на 2% на опасениях по поводу того, как конфликт Ирана и Израиля может повлиять на добычу и... | 17.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-17T14:47+0300

2025-06-17T14:47+0300

2025-06-17T14:50+0300

энергетика

нефть

рынок

иран

израиль

ормузский пролив

дональд трамп

владимир брагин

опек

ук альфа-капитал

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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем поднимаются примерно на 2% на опасениях по поводу того, как конфликт Ирана и Израиля может повлиять на добычу и транспортировку нефти, свидетельствуют данные торгов и комментария аналитика для РИА Новости. По состоянию на 14.34 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивает на 1,95% относительно предыдущего закрытия, до 74,66 доллара за баррель, августовских фьючерсов WTI - на 1,88%, до 71,57 доллара. В ночь на пятницу армия Израиля начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. В ответ в субботу член комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Исмаил Коусари заявил, что рассматривается вопрос о закрытии Ормузского пролива, "и Иран без колебаний примет соответствующее решение". "Участники рынка увеличили длинные позиции по Brent и WTI, закладывая в цены риск перебоев поставок через Ормузский пролив в случае эскалации конфликта. Четверть мировых морских поставок нефти проходят через этот канал, поэтому закрытие пролива ощутимо повлияет на баланс рынка", - прокомментировал агентству директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин. Эксперт добавил, что потеря рынком нефти Ирана, который добывает примерно 3,3 миллиона баррелей в день и экспортирует порядка 1,7 миллиона, свела бы на нет излишек, который ожидался в четвертом квартале этого года с учетом наращивания добычи странами ОПЕК+. В то же время аналитик указывает, что страны ОПЕК способны возместить потерянный объем нефти за счет дополнительных производственных мощностей в 5 миллионов баррелей в день. Ранее агентство Fitch Ratings также сообщило, что оценивает рыночную "премию" к нефтяным ценам из-за конфликта Ирана и Израиля в пределах 5-10 долларов за баррель, при этом сценарии со значительным расширением конфликта и нарушением судоходства через Ормузский пролив оно рассматривает как маловероятные. Трейдеры также обратили внимание на то, что президент США Дональд Трамп преждевременно покинул саммит "Большой семерки" (G7) в Канаде и вернулся в США. Позднее Трамп уточнил, что покинул саммит G7 преждевременно не ради работы над прекращением огня между Ираном и Израилем, а для чего-то гораздо "более серьезного". Не оказал заметного давления на котировки ежемесячный доклад Международного энергетического агентства (МЭА), опубликованный ранее во вторник. В документе агентство понизило прогноз роста спроса на нефть в мире в текущем году, а также повысило прогноз роста нефтедобычи в мире. Инвесторы также ожидают в среду публикации статистики запасов нефти в США за неделю по 13 июня. За предыдущую неделю, по 6 июня, коммерческие запасы нефти в стране сократились на 3,6 миллиона баррелей, что оказалось больше прогноза снижения на 2 миллиона.

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иран

израиль

ормузский пролив

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нефть, рынок, иран, израиль, ормузский пролив, дональд трамп, владимир брагин, опек, ук альфа-капитал, fitch ratings