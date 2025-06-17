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Нефть дорожает на опасениях вокруг ситуации на Ближнем Востоке

Нефть дорожает на опасениях вокруг ситуации на Ближнем Востоке - 17.06.2025, ПРАЙМ

Нефть дорожает на опасениях вокруг ситуации на Ближнем Востоке

Мировые цены на нефть во вторник утром растут на опасениях вокруг поставок на фоне ситуации на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные торгов и комментарий... | 17.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-17T08:47+0300

2025-06-17T08:47+0300

2025-06-17T08:47+0300

энергетика

нефть

торги

израиль

иран

ближний восток

morgan stanley

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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник утром растут на опасениях вокруг поставок на фоне ситуации на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитиков. По состоянию на 8.40 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,04%, до 73,97 доллара за баррель, августовских фьючерсов WTI - на 1,02%, до 70,97 доллара. "Цены на нефть подскочили из-за проблем с поставками, но последствия для Азии должны быть управляемыми, принимая во внимание сниженную сырьевую конъюнктуру и умеренную инфляцию", - прокомментировали агентству Блумберг экономисты Morgan Stanley, включая Четана Ахию (Chetan Ahya). Нефтяные трейдеры следят за геополитической ситуацией вокруг стран Ближнего Востока. Возможное усиление конфликта может повлечь за собой перебои в поставках в регионе. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.

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израиль

иран

ближний восток

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нефть, торги, израиль, иран, ближний восток, morgan stanley