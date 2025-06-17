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МЭА отметило сокращение запасов нефти в странах ОЭСР - 17.06.2025, ПРАЙМ
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МЭА отметило сокращение запасов нефти в странах ОЭСР
МЭА отметило сокращение запасов нефти в странах ОЭСР - 17.06.2025, ПРАЙМ
МЭА отметило сокращение запасов нефти в странах ОЭСР
Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в апреле снизились на 9,1 миллиона баррелей и... | 17.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-17T11:36+0300
2025-06-17T11:36+0300
энергетика
нефть
оэср
мэа
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в апреле снизились на 9,1 миллиона баррелей и оказались на 97 миллионов баррелей ниже, чем годом ранее, говорится в ежемесячном докладе Международного энергетического агентства (МЭА). "Коммерческие запасы ОЭСР упали на 9 миллионов баррелей и оказались на 97 миллионов баррелей ниже, чем год назад", - говорится в отчете. Согласно приложенным таблицам, в апреле запасы нефти ОЭСР снизились на 9,1 миллиона баррелей. В предыдущем докладе МЭА отмечало, что в марте запасы выросли на 1,4 миллиона баррелей, до 2,734 миллиарда баррелей. Мировые запасы нефти росли третий месяц подряд. В апреле они достигли 7,717 миллиарда баррелей, увеличившись на 32,1 миллиона баррелей, во многом благодаря росту запасов сырой нефти в странах, не входящих в ОЭСР, добавили в МЭА.
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нефть, оэср, мэа
Энергетика, Нефть, ОЭСР, МЭА
11:36 17.06.2025
 
МЭА отметило сокращение запасов нефти в странах ОЭСР

МЭА: запасы нефти в странах ОЭСР в апреле снизились на 9,1 миллиона баррелей

© fotolia.com / Guido Vrola%Нефтяные насосы
%Нефтяные насосы - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2025
© fotolia.com / Guido Vrola
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в апреле снизились на 9,1 миллиона баррелей и оказались на 97 миллионов баррелей ниже, чем годом ранее, говорится в ежемесячном докладе Международного энергетического агентства (МЭА).
"Коммерческие запасы ОЭСР упали на 9 миллионов баррелей и оказались на 97 миллионов баррелей ниже, чем год назад", - говорится в отчете. Согласно приложенным таблицам, в апреле запасы нефти ОЭСР снизились на 9,1 миллиона баррелей.
В предыдущем докладе МЭА отмечало, что в марте запасы выросли на 1,4 миллиона баррелей, до 2,734 миллиарда баррелей.
Мировые запасы нефти росли третий месяц подряд. В апреле они достигли 7,717 миллиарда баррелей, увеличившись на 32,1 миллиона баррелей, во многом благодаря росту запасов сырой нефти в странах, не входящих в ОЭСР, добавили в МЭА.
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ЭнергетикаНефтьОЭСРМЭА
 
 
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