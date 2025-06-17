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В Турции допустили рост цен на нефть из-за конфликта Израиля и Ирана

В Турции допустили рост цен на нефть из-за конфликта Израиля и Ирана - 17.06.2025, ПРАЙМ

В Турции допустили рост цен на нефть из-за конфликта Израиля и Ирана

Конфликт Израиля и Ирана может вызвать рост цен на нефть в мире, заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар. | 17.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-17T12:22+0300

2025-06-17T12:22+0300

2025-06-17T12:22+0300

энергетика

нефть

мировая экономика

иран

израиль

турция

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АНКАРА, 17 июн – ПРАЙМ. Конфликт Израиля и Ирана может вызвать рост цен на нефть в мире, заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар. "Цены уже сразу показали себя. Они немного растут и могут подняться еще выше. Но мы не видим проблем со стороны предложения",- приводит слова министра гостелеканал TRT Haber. Комментируя возможность закрытия Ормузского пролива Ираном, министр подчеркнул, что Турция с 2019 не закупает нефть у Ирана. "Уже с 2019 года Турция не закупает нефть у Ирана. Мы покупаем у Ирана газ, а не нефть. В Турцию поступает сырая нефть из Басры, проходящая через Ормуз. По данным за прошлый год, она составляет около 20%. Мы удовлетворяем 8% наших потребностей в нефти из Габара, но, конечно, их можно заменить", - сказал министр. Говоря о том, как конфликт отразится на ценах на газ, министр допустил возможность повышения цен на "голубое топливо". "Нефть по цене 60 долларов подорожала до 76 долларов. Точно так же это отразится и на природном газе. Цена на природный газ также может вырасти. Мы не видим никаких проблем в обеспечении поставок", - отметил Байрактар. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля - земля". Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,8 тысячи пострадавших. Израиль и Иран обмениваются ударами несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.

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израиль

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нефть, мировая экономика, иран, израиль, турция