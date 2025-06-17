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Казахстан допустил рост транзита нефти и газа из России в Китай - 17.06.2025, ПРАЙМ
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Казахстан допустил рост транзита нефти и газа из России в Китай
Казахстан допустил рост транзита нефти и газа из России в Китай - 17.06.2025, ПРАЙМ
Казахстан допустил рост транзита нефти и газа из России в Китай
Увеличение транзита нефти и газа из России в Китай через Казахстан возможно при обновлении инфраструктуры, заявил первый вице-премьер Казахстана Роман Скляр. | 17.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-17T15:54+0300
2025-06-17T15:54+0300
энергетика
нефть
газ
китай
казахстан
астана
си цзиньпин
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АСТАНА, 17 июн - ПРАЙМ. Увеличение транзита нефти и газа из России в Китай через Казахстан возможно при обновлении инфраструктуры, заявил первый вице-премьер Казахстана Роман Скляр. "По нашей нефтепроводной системе - газопроводы, нефтепроводы, которые направлены в сторону Китая, идет постоянно совершенствование технической инфраструктуры. Поэтому некоторое увеличение объемов возможно при условии модернизации - это касается и газа, и нефти", - сказал Скляр вне официальной программы саммита "Центральная Азия - Китай", отвечая на вопрос журналистов, обсуждает ли Казахстан с Китаем транспортировку российской нефти через свою территорию. Ранее министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов заявлял, что Казахстан ведет переговоры с Россией об увеличении поставок нефти в Китай на 2,5 миллиона тонн. В Астане проходит второй саммит "Центральная Азия - Китай", в котором принимают участие лидеры стран региона, а также председатель КНР Си Цзиньпинь, прибывший в понедельник в Казахстан с официальным визитом. Первый саммит "Центральная Азия - Китай" состоялся 19 мая 2023 года в городе Сиань на северо-западе КНР.
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нефть, газ, китай, казахстан, астана, си цзиньпин
Энергетика, Нефть, Газ, КИТАЙ, КАЗАХСТАН, Астана, Си Цзиньпин
15:54 17.06.2025
 
Казахстан допустил рост транзита нефти и газа из России в Китай

Вице-премьер Казахстана Скляр допустил рост транзита нефти и газа из РФ в КНР

© Сергей Захаров%Нефть, бурение
%Нефть, бурение
© Сергей Захаров
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АСТАНА, 17 июн - ПРАЙМ. Увеличение транзита нефти и газа из России в Китай через Казахстан возможно при обновлении инфраструктуры, заявил первый вице-премьер Казахстана Роман Скляр.
"По нашей нефтепроводной системе - газопроводы, нефтепроводы, которые направлены в сторону Китая, идет постоянно совершенствование технической инфраструктуры. Поэтому некоторое увеличение объемов возможно при условии модернизации - это касается и газа, и нефти", - сказал Скляр вне официальной программы саммита "Центральная Азия - Китай", отвечая на вопрос журналистов, обсуждает ли Казахстан с Китаем транспортировку российской нефти через свою территорию.
Ранее министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов заявлял, что Казахстан ведет переговоры с Россией об увеличении поставок нефти в Китай на 2,5 миллиона тонн.
В Астане проходит второй саммит "Центральная Азия - Китай", в котором принимают участие лидеры стран региона, а также председатель КНР Си Цзиньпинь, прибывший в понедельник в Казахстан с официальным визитом. Первый саммит "Центральная Азия - Китай" состоялся 19 мая 2023 года в городе Сиань на северо-западе КНР.
%Нефтяные насосы - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2025
Цены на нефть растут почти на 2%
14:47
 
ЭнергетикаНефтьГазКИТАЙКАЗАХСТАНАстанаСи Цзиньпин
 
 
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