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Мировые цены на нефть усилили рост до 5%

Мировые цены на нефть усилили рост до 5% - 17.06.2025, ПРАЙМ

Мировые цены на нефть усилили рост до 5%

Мировые цены на нефть во вторник вечером усилили рост до 5%, следует из данных торгов. | 17.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-17T22:09+0300

2025-06-17T22:09+0300

2025-06-17T22:09+0300

энергетика

нефть

рынок

москва

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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник вечером усилили рост до 5%, следует из данных торгов. По состоянию на 21.51 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 4,85% - до 76,78 доллара за баррель, августовских фьючерсов WTI - на 4,74%, до 73,58 доллара. Максимально во вторник Brent дорожал до 76,88 доллара, WTI - до 73,67 доллара.

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нефть, рынок, москва