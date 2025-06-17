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Мировые цены на нефть усилили рост до 5%
Мировые цены на нефть усилили рост до 5% - 17.06.2025, ПРАЙМ
Мировые цены на нефть усилили рост до 5%
Мировые цены на нефть во вторник вечером усилили рост до 5%, следует из данных торгов. | 17.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-17T22:09+0300
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник вечером усилили рост до 5%, следует из данных торгов. По состоянию на 21.51 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 4,85% - до 76,78 доллара за баррель, августовских фьючерсов WTI - на 4,74%, до 73,58 доллара. Максимально во вторник Brent дорожал до 76,88 доллара, WTI - до 73,67 доллара.
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нефть, рынок, москва
Энергетика, Нефть, Рынок, МОСКВА
Мировые цены на нефть усилили рост до 5%
Цена нефти марки Brent поднялась до 76,78 доллара за баррель
МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник вечером усилили рост до 5%, следует из данных торгов.
По состоянию на 21.51 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 4,85% - до 76,78 доллара за баррель, августовских фьючерсов WTI - на 4,74%, до 73,58 доллара.
Максимально во вторник Brent дорожал до 76,88 доллара, WTI - до 73,67 доллара.
Российский рынок акций вырос на дорогой нефти