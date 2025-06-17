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"Норникель" оценил инвестиции в медный завод в Китае в $1 млрд
"Норникель" оценил инвестиции в медный завод в Китае в $1 млрд - 17.06.2025, ПРАЙМ
"Норникель" оценил инвестиции в медный завод в Китае в $1 млрд
Инвестиции "Норникеля" в медный завод мощностью 450 тысяч тонн в портовом городе Фанчэнган в Китае оцениваются в 05-1 миллиарда долларов, сообщается в журнале... | 17.06.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Инвестиции "Норникеля" в медный завод мощностью 450 тысяч тонн в портовом городе Фанчэнган в Китае оцениваются в 05-1 миллиарда долларов, сообщается в журнале "Росконгресса" к ПМЭФ-2025.
Запуск медного завода "Норникеля" мощностью 450 тысяч тонн в китайском портовом городе Фанчэнган планируется в 2027 году, инвестиции оцениваются в 0,5-1 миллиарда долларов, говорится в сообщении.
В марте президент компании Владимир Потанин сообщал, что договоренности "Норникеля" с китайскими партнерами о создании совместного предприятия (СП) по производству меди возможны в ближайшие месяцы.
В феврале старший вице-президент – руководитель блока стратегии и развития бизнеса "Норникеля" Сергей Дубовицкий рассказал, что компания ведет активные переговоры с китайскими партнерами о создании совместного производства меди в Китае, инвестиции в проект заложены в финансовые планы на 2025-2026 годы.
В декабре прошлого года Потанин в интервью телеканалу РБК указывал, что компания скорректировала свою стратегию с учетом интересов государства для кооперации с китайскими партнерами, в частности для совместного производства. В апреле "Норникель" сообщал о планах перенести Медный завод из России в Китай из-за санкционного давления.
ГМК "Норильский никель" - лидер горно-металлургической промышленности России, а также крупнейший поставщик палладия и никеля и один из крупнейших - платины и меди. Основные производственные подразделения расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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промышленность, бизнес, китай, москва, владимир потанин, сергей дубовицкий, гмк норильский никель, норникель, росконгресс
Промышленность, Экономика, Бизнес, КИТАЙ, МОСКВА, Владимир Потанин, Сергей Дубовицкий, ГМК Норильский никель, Норникель, Росконгресс
"Норникель" оценил инвестиции в медный завод в Китае в $1 млрд
"Росконгресс": инвестиции "Норникеля" в медный завод в Китае оцениваются в $05-1 млрд
МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Инвестиции "Норникеля" в медный завод мощностью 450 тысяч тонн в портовом городе Фанчэнган в Китае оцениваются в 05-1 миллиарда долларов, сообщается в журнале "Росконгресса" к ПМЭФ-2025.
Запуск медного завода "Норникеля" мощностью 450 тысяч тонн в китайском портовом городе Фанчэнган планируется в 2027 году, инвестиции оцениваются в 0,5-1 миллиарда долларов, говорится в сообщении.
В марте президент компании Владимир Потанин сообщал, что договоренности "Норникеля" с китайскими партнерами о создании совместного предприятия (СП) по производству меди возможны в ближайшие месяцы.
В феврале старший вице-президент – руководитель блока стратегии и развития бизнеса "Норникеля" Сергей Дубовицкий рассказал, что компания ведет активные переговоры с китайскими партнерами о создании совместного производства меди в Китае, инвестиции в проект заложены в финансовые планы на 2025-2026 годы.
В декабре прошлого года Потанин в интервью телеканалу РБК указывал, что компания скорректировала свою стратегию с учетом интересов государства для кооперации с китайскими партнерами, в частности для совместного производства. В апреле "Норникель" сообщал о планах перенести Медный завод из России в Китай из-за санкционного давления.
ГМК "Норильский никель" - лидер горно-металлургической промышленности России, а также крупнейший поставщик палладия и никеля и один из крупнейших - платины и меди. Основные производственные подразделения расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.