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Новак оценил эффективность сделки ОПЕК+

Новак оценил эффективность сделки ОПЕК+ - 17.06.2025, ПРАЙМ

Новак оценил эффективность сделки ОПЕК+

Сделка ОПЕК+ обеспечивает максимальную эффективность нефтедобычи и доходов России при росте санкционного давления и эскалации на Ближнем Востоке, заявил... | 17.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-17T10:04+0300

2025-06-17T10:04+0300

2025-06-17T10:04+0300

экономика

нефть

рф

александр новак

опек

ведомости

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - ПРАЙМ. Сделка ОПЕК+ обеспечивает максимальную эффективность нефтедобычи и доходов России при росте санкционного давления и эскалации на Ближнем Востоке, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью газете "Ведомости" в преддверии ПМЭФ. "Радикальное изменение внешнеэкономической среды (имею в виду нарастающее санкционное давление, нестабильную геополитическую ситуацию на Ближнем Востоке, а также высокую волатильность на мировом нефтяном рынке) подтверждает, что действующий механизм реализации соглашения – наиболее эффективный инструмент. Он обеспечивает максимальную эффективность добычи нефти и доходов государства", - сказал Новак. Он добавил, что, таким образом, ОПЕК+ играет и продолжит играть координирующую роль на рынке, как это и было на протяжении последних пяти лет. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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нефть, рф, александр новак, опек, ведомости