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Новак оценил эффективность сделки ОПЕК+ - 17.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250617/novak-858563006.html
Новак оценил эффективность сделки ОПЕК+
Новак оценил эффективность сделки ОПЕК+ - 17.06.2025, ПРАЙМ
Новак оценил эффективность сделки ОПЕК+
Сделка ОПЕК+ обеспечивает максимальную эффективность нефтедобычи и доходов России при росте санкционного давления и эскалации на Ближнем Востоке, заявил... | 17.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-17T10:04+0300
2025-06-17T10:04+0300
экономика
нефть
рф
александр новак
опек
ведомости
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - ПРАЙМ. Сделка ОПЕК+ обеспечивает максимальную эффективность нефтедобычи и доходов России при росте санкционного давления и эскалации на Ближнем Востоке, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью газете "Ведомости" в преддверии ПМЭФ. "Радикальное изменение внешнеэкономической среды (имею в виду нарастающее санкционное давление, нестабильную геополитическую ситуацию на Ближнем Востоке, а также высокую волатильность на мировом нефтяном рынке) подтверждает, что действующий механизм реализации соглашения – наиболее эффективный инструмент. Он обеспечивает максимальную эффективность добычи нефти и доходов государства", - сказал Новак. Он добавил, что, таким образом, ОПЕК+ играет и продолжит играть координирующую роль на рынке, как это и было на протяжении последних пяти лет. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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нефть, рф, александр новак, опек, ведомости
Экономика, Нефть, РФ, Александр Новак, ОПЕК, Ведомости
10:04 17.06.2025
 
Новак оценил эффективность сделки ОПЕК+

Новак: сделка ОПЕК+ обеспечивает максимальную эффективность нефтедобычи России

© РИА Новости#Добыча нефти
#Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - ПРАЙМ. Сделка ОПЕК+ обеспечивает максимальную эффективность нефтедобычи и доходов России при росте санкционного давления и эскалации на Ближнем Востоке, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью газете "Ведомости" в преддверии ПМЭФ.
"Радикальное изменение внешнеэкономической среды (имею в виду нарастающее санкционное давление, нестабильную геополитическую ситуацию на Ближнем Востоке, а также высокую волатильность на мировом нефтяном рынке) подтверждает, что действующий механизм реализации соглашения – наиболее эффективный инструмент. Он обеспечивает максимальную эффективность добычи нефти и доходов государства", - сказал Новак.
Он добавил, что, таким образом, ОПЕК+ играет и продолжит играть координирующую роль на рынке, как это и было на протяжении последних пяти лет.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
%Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 16.06.2025
ОПЕК понизила прогноз по росту спроса на нефть в мире
Вчера, 15:04
 
ЭкономикаНефтьРФАлександр НовакОПЕКВедомости
 
 
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