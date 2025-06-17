https://1prime.ru/20250617/novak-858563006.html
Новак оценил эффективность сделки ОПЕК+
Новак оценил эффективность сделки ОПЕК+ - 17.06.2025, ПРАЙМ
Новак оценил эффективность сделки ОПЕК+
Сделка ОПЕК+ обеспечивает максимальную эффективность нефтедобычи и доходов России при росте санкционного давления и эскалации на Ближнем Востоке, заявил... | 17.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-17T10:04+0300
2025-06-17T10:04+0300
2025-06-17T10:04+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - ПРАЙМ. Сделка ОПЕК+ обеспечивает максимальную эффективность нефтедобычи и доходов России при росте санкционного давления и эскалации на Ближнем Востоке, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью газете "Ведомости" в преддверии ПМЭФ. "Радикальное изменение внешнеэкономической среды (имею в виду нарастающее санкционное давление, нестабильную геополитическую ситуацию на Ближнем Востоке, а также высокую волатильность на мировом нефтяном рынке) подтверждает, что действующий механизм реализации соглашения – наиболее эффективный инструмент. Он обеспечивает максимальную эффективность добычи нефти и доходов государства", - сказал Новак. Он добавил, что, таким образом, ОПЕК+ играет и продолжит играть координирующую роль на рынке, как это и было на протяжении последних пяти лет. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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нефть, рф, александр новак, опек, ведомости
Экономика, Нефть, РФ, Александр Новак, ОПЕК, Ведомости
Новак оценил эффективность сделки ОПЕК+
Новак: сделка ОПЕК+ обеспечивает максимальную эффективность нефтедобычи России
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - ПРАЙМ. Сделка ОПЕК+ обеспечивает максимальную эффективность нефтедобычи и доходов России при росте санкционного давления и эскалации на Ближнем Востоке, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью газете "Ведомости" в преддверии ПМЭФ.
"Радикальное изменение внешнеэкономической среды (имею в виду нарастающее санкционное давление, нестабильную геополитическую ситуацию на Ближнем Востоке, а также высокую волатильность на мировом нефтяном рынке) подтверждает, что действующий механизм реализации соглашения – наиболее эффективный инструмент. Он обеспечивает максимальную эффективность добычи нефти и доходов государства", - сказал Новак.
Он добавил, что, таким образом, ОПЕК+ играет и продолжит играть координирующую роль на рынке, как это и было на протяжении последних пяти лет.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
ОПЕК понизила прогноз по росту спроса на нефть в мире