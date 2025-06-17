https://1prime.ru/20250617/novak-858563676.html
Новак рассказал о проекте нефтепровода в КНР параллельно "Силе Сибири-2"
Новак рассказал о проекте нефтепровода в КНР параллельно "Силе Сибири-2" - 17.06.2025, ПРАЙМ
Новак рассказал о проекте нефтепровода в КНР параллельно "Силе Сибири-2"
Детали проекта нефтепровода в КНР параллельно "Силе Сибири 2" непубличны, но новые инфраструктурные проекты интересны Китаю, заявил вице-премьер РФ Александр... | 17.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-17T10:07+0300
2025-06-17T10:07+0300
2025-06-17T10:07+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - ПРАЙМ. Детали проекта нефтепровода в КНР параллельно "Силе Сибири 2" непубличны, но новые инфраструктурные проекты интересны Китаю, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью газете "Ведомости" в преддверии ПМЭФ. "Поскольку реализация проекта - это ответственность профильных компаний, детали соглашений относятся к категории коммерческой тайны и не выносились в публичное поле", - сказал он в ответ на вопрос, сохраняются ли планы по строительству нефтепровода в Китай параллельно "Силе Сибири-2". Он также добавил, что, согласно прогнозам ОПЕК, спрос Китая на нефть в 2023-2050 годах будет в среднем расти на 2,5% в год. На этом фоне реализация новых инфраструктурных проектов представляется немаловажной частью сферы интересов топливно-энергетической отрасли Китая Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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нефть, газ, китай, рф, александр новак
Энергетика, Нефть, Газ, КИТАЙ, РФ, Александр Новак
Новак рассказал о проекте нефтепровода в КНР параллельно "Силе Сибири-2"
Новак о проекте нефтепровода в КНР: новые проекты интересны Китаю
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - ПРАЙМ. Детали проекта нефтепровода в КНР параллельно "Силе Сибири 2" непубличны, но новые инфраструктурные проекты интересны Китаю, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью газете "Ведомости" в преддверии ПМЭФ.
"Поскольку реализация проекта - это ответственность профильных компаний, детали соглашений относятся к категории коммерческой тайны и не выносились в публичное поле", - сказал он в ответ на вопрос, сохраняются ли планы по строительству нефтепровода в Китай параллельно "Силе Сибири-2".
Он также добавил, что, согласно прогнозам ОПЕК, спрос Китая на нефть в 2023-2050 годах будет в среднем расти на 2,5% в год. На этом фоне реализация новых инфраструктурных проектов представляется немаловажной частью сферы интересов топливно-энергетической отрасли Китая
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Новак оценил перспективы газопровода "Сила Сибири 2"