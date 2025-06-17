https://1prime.ru/20250617/novak-858564502.html
Новак отметил мировой рост спроса на развитие АЭС
Новак отметил мировой рост спроса на развитие АЭС - 17.06.2025, ПРАЙМ
Новак отметил мировой рост спроса на развитие АЭС
Сейчас в мире наблюдается рост потребления всех видов энергоресурсов, в частности, происходит возрождение спроса на развитие атомных электростанций, заявил... | 17.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-17T10:17+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - ПРАЙМ. Сейчас в мире наблюдается рост потребления всех видов энергоресурсов, в частности, происходит возрождение спроса на развитие атомных электростанций, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью газете "Ведомости" в преддверии ПМЭФ. "Мы является свидетелем трансформации энергетического рынка, где на фоне ускорения энергопотребления ускоренный рост наблюдается по всем видам энергоресурсов, как традиционных - нефть, газ, уголь, так и ВИЭ. Наблюдается ренессанс спроса на развитие АЭС", - сказал он. Ключевыми драйверами стали рост населения в развивающихся странах и обширное развитие систем обработки данных, и все это на фоне внедрения искусственного интеллекта, отметил Новак. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, рф, александр новак, ведомости, аэс
Энергетика, РОССИЯ, РФ, Александр Новак, Ведомости, АЭС
Новак отметил мировой рост спроса на развитие АЭС
Новак: в мире происходит возрождение спроса на развитие АЭС
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - ПРАЙМ. Сейчас в мире наблюдается рост потребления всех видов энергоресурсов, в частности, происходит возрождение спроса на развитие атомных электростанций, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью газете "Ведомости" в преддверии ПМЭФ.
"Мы является свидетелем трансформации энергетического рынка, где на фоне ускорения энергопотребления ускоренный рост наблюдается по всем видам энергоресурсов, как традиционных - нефть, газ, уголь, так и ВИЭ. Наблюдается ренессанс спроса на развитие АЭС", - сказал он.
Ключевыми драйверами стали рост населения в развивающихся странах и обширное развитие систем обработки данных, и все это на фоне внедрения искусственного интеллекта, отметил Новак.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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