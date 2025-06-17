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"Озон Фармацевтика" объявила о вторичном размещении акций на Мосбирже
"Озон Фармацевтика" объявила о вторичном размещении акций на Мосбирже - 17.06.2025, ПРАЙМ
"Озон Фармацевтика" объявила о вторичном размещении акций на Мосбирже
Производитель фармацевтических препаратов "Озон Фармацевтика" объявляет о начале вторичного размещения акций (SPO) на Московской бирже, акционерам будет... | 17.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-17T10:29+0300
2025-06-17T10:29+0300
2025-06-17T10:29+0300
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Производитель фармацевтических препаратов "Озон Фармацевтика" объявляет о начале вторичного размещения акций (SPO) на Московской бирже, акционерам будет предложено 5-7% от общего количества акций, говорится в сообщении компании. "ПАО "Озон Фармацевтика"… ведущий российский производитель воспроизведенных фармацевтических препаратов, объявляет о начале вторичного публичного предложения (далее – "SPO"...) обыкновенных акций на Московской бирже… В рамках SPO будет предложено от 55 миллионов штук акций до 82 миллионов штук акций, что соответствует 5-7,5% от общего количества размещенных акций компании", - сказано в сообщении. Сбор заявок на участие в SPO продлится с 17 по 19 июня, но может быть завершен досрочно. Цена SPO будет определена по результатам формирования книги заявок, но не превысит 48 рублей за акцию. Уточняется также, что цена акции при вторичном размещении не превысит цену закрытия основной торговой сессии на Московской бирже 19 июня. Компания ожидает, что по итогам проведения вторичного размещения доля акций в свободном обращении (free-float) может увеличиться до 15,3%. Акции, которые будут предложены инвесторам в рамках SPO, были временно переданы ООО "Озон" основателем компании и председателем совета директоров Павлом Алексенко на основании договора займа ценных бумаг. После завершения SPO компания планирует провести допэмиссию акций по открытой подписке - акции, приобретенные в рамках допэмиссии, будут направлены на возврат займа Алексенко. "Компания планирует использовать средства, полученные в результате предложения и последующей дополнительной эмиссии, на реализацию долгосрочной стратегии развития и другие общекорпоративные цели", - говорится в сообщении. "Проведение SPO будет способствовать увеличению ликвидности акций, создаст условия для включения акций компании в первый уровень листинга Московской биржи и станет шагом на пути к включению акций в индекс Московской биржи, что, в свою очередь, обеспечит доступ к более широкому кругу потенциальных инвесторов, которые смогут приобрести акции компании", - также говорится в сообщении. ПАО "Озон Фармацевтика" - производитель фармацевтических препаратов, представленный в различных фармацевтических нишах: традиционной низкомолекулярной фармацевтике, производстве высокотоксичных препаратов против онкологии и сложных наукоемких лекарственных препаратов в сфере биотехнологий. Акции компании торгуются на Московской бирже с 17 октября, после проведения компанией первичного размещения акций (IPO). Цена размещения тогда была установлена в размере 35 рублей за акцию, что соответствовало ее рыночной капитализации в 38,5 миллиарда рублей.
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акции, финансы, spo, озон, мосбиржа, рынок
Экономика, Акции, Финансы, SPO, Озон, Мосбиржа, Рынок
"Озон Фармацевтика" объявила о вторичном размещении акций на Мосбирже
"Озон Фармацевтика" объявила о начале вторичного размещения акций на Московской бирже
МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Производитель фармацевтических препаратов "Озон Фармацевтика" объявляет о начале вторичного размещения акций (SPO) на Московской бирже, акционерам будет предложено 5-7% от общего количества акций, говорится в сообщении компании.
"ПАО "Озон Фармацевтика"… ведущий российский производитель воспроизведенных фармацевтических препаратов, объявляет о начале вторичного публичного предложения (далее – "SPO"...) обыкновенных акций на Московской бирже… В рамках SPO будет предложено от 55 миллионов штук акций до 82 миллионов штук акций, что соответствует 5-7,5% от общего количества размещенных акций компании", - сказано в сообщении.
Сбор заявок на участие в SPO продлится с 17 по 19 июня, но может быть завершен досрочно. Цена SPO будет определена по результатам формирования книги заявок, но не превысит 48 рублей за акцию. Уточняется также, что цена акции при вторичном размещении не превысит цену закрытия основной торговой сессии на Московской бирже 19 июня.
Компания ожидает, что по итогам проведения вторичного размещения доля акций в свободном обращении (free-float) может увеличиться до 15,3%.
Акции, которые будут предложены инвесторам в рамках SPO, были временно переданы ООО "Озон" основателем компании и председателем совета директоров Павлом Алексенко на основании договора займа ценных бумаг.
После завершения SPO компания планирует провести допэмиссию акций по открытой подписке - акции, приобретенные в рамках допэмиссии, будут направлены на возврат займа Алексенко.
"Компания планирует использовать средства, полученные в результате предложения и последующей дополнительной эмиссии, на реализацию долгосрочной стратегии развития и другие общекорпоративные цели", - говорится в сообщении.
"Проведение SPO будет способствовать увеличению ликвидности акций, создаст условия для включения акций компании в первый уровень листинга Московской биржи и станет шагом на пути к включению акций в индекс Московской биржи, что, в свою очередь, обеспечит доступ к более широкому кругу потенциальных инвесторов, которые смогут приобрести акции компании", - также говорится в сообщении.
ПАО "Озон Фармацевтика" - производитель фармацевтических препаратов, представленный в различных фармацевтических нишах: традиционной низкомолекулярной фармацевтике, производстве высокотоксичных препаратов против онкологии и сложных наукоемких лекарственных препаратов в сфере биотехнологий.
Акции компании торгуются на Московской бирже с 17 октября, после проведения компанией первичного размещения акций (IPO). Цена размещения тогда была установлена в размере 35 рублей за акцию, что соответствовало ее рыночной капитализации в 38,5 миллиарда рублей.
"Озон" планирует построить еще два логистических центра на Северном Кавказе