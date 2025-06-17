Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Озон Фармацевтика" объявила о вторичном размещении акций на Мосбирже - 17.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250617/ozon--858565359.html
"Озон Фармацевтика" объявила о вторичном размещении акций на Мосбирже
"Озон Фармацевтика" объявила о вторичном размещении акций на Мосбирже - 17.06.2025, ПРАЙМ
"Озон Фармацевтика" объявила о вторичном размещении акций на Мосбирже
Производитель фармацевтических препаратов "Озон Фармацевтика" объявляет о начале вторичного размещения акций (SPO) на Московской бирже, акционерам будет... | 17.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-17T10:29+0300
2025-06-17T10:29+0300
экономика
акции
финансы
spo
озон
мосбиржа
рынок
https://cdnn.1prime.ru/img/76875/38/768753848_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_b5ba81d08b2b3a60e614586516c6642b.jpg
МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Производитель фармацевтических препаратов "Озон Фармацевтика" объявляет о начале вторичного размещения акций (SPO) на Московской бирже, акционерам будет предложено 5-7% от общего количества акций, говорится в сообщении компании. "ПАО "Озон Фармацевтика"… ведущий российский производитель воспроизведенных фармацевтических препаратов, объявляет о начале вторичного публичного предложения (далее – "SPO"...) обыкновенных акций на Московской бирже… В рамках SPO будет предложено от 55 миллионов штук акций до 82 миллионов штук акций, что соответствует 5-7,5% от общего количества размещенных акций компании", - сказано в сообщении. Сбор заявок на участие в SPO продлится с 17 по 19 июня, но может быть завершен досрочно. Цена SPO будет определена по результатам формирования книги заявок, но не превысит 48 рублей за акцию. Уточняется также, что цена акции при вторичном размещении не превысит цену закрытия основной торговой сессии на Московской бирже 19 июня. Компания ожидает, что по итогам проведения вторичного размещения доля акций в свободном обращении (free-float) может увеличиться до 15,3%. Акции, которые будут предложены инвесторам в рамках SPO, были временно переданы ООО "Озон" основателем компании и председателем совета директоров Павлом Алексенко на основании договора займа ценных бумаг. После завершения SPO компания планирует провести допэмиссию акций по открытой подписке - акции, приобретенные в рамках допэмиссии, будут направлены на возврат займа Алексенко. "Компания планирует использовать средства, полученные в результате предложения и последующей дополнительной эмиссии, на реализацию долгосрочной стратегии развития и другие общекорпоративные цели", - говорится в сообщении. "Проведение SPO будет способствовать увеличению ликвидности акций, создаст условия для включения акций компании в первый уровень листинга Московской биржи и станет шагом на пути к включению акций в индекс Московской биржи, что, в свою очередь, обеспечит доступ к более широкому кругу потенциальных инвесторов, которые смогут приобрести акции компании", - также говорится в сообщении. ПАО "Озон Фармацевтика" - производитель фармацевтических препаратов, представленный в различных фармацевтических нишах: традиционной низкомолекулярной фармацевтике, производстве высокотоксичных препаратов против онкологии и сложных наукоемких лекарственных препаратов в сфере биотехнологий. Акции компании торгуются на Московской бирже с 17 октября, после проведения компанией первичного размещения акций (IPO). Цена размещения тогда была установлена в размере 35 рублей за акцию, что соответствовало ее рыночной капитализации в 38,5 миллиарда рублей.
https://1prime.ru/20250526/ozon-857939218.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76875/38/768753848_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_8a3e153ec568665fb821fd086a197678.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
акции, финансы, spo, озон, мосбиржа, рынок
Экономика, Акции, Финансы, SPO, Озон, Мосбиржа, Рынок
10:29 17.06.2025
 
"Озон Фармацевтика" объявила о вторичном размещении акций на Мосбирже

"Озон Фармацевтика" объявила о начале вторичного размещения акций на Московской бирже

© fotolia.com / Alexander RathsЛекарства.
Лекарства. - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2025
© fotolia.com / Alexander Raths
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Производитель фармацевтических препаратов "Озон Фармацевтика" объявляет о начале вторичного размещения акций (SPO) на Московской бирже, акционерам будет предложено 5-7% от общего количества акций, говорится в сообщении компании.
"ПАО "Озон Фармацевтика"… ведущий российский производитель воспроизведенных фармацевтических препаратов, объявляет о начале вторичного публичного предложения (далее – "SPO"...) обыкновенных акций на Московской бирже… В рамках SPO будет предложено от 55 миллионов штук акций до 82 миллионов штук акций, что соответствует 5-7,5% от общего количества размещенных акций компании", - сказано в сообщении.
Сбор заявок на участие в SPO продлится с 17 по 19 июня, но может быть завершен досрочно. Цена SPO будет определена по результатам формирования книги заявок, но не превысит 48 рублей за акцию. Уточняется также, что цена акции при вторичном размещении не превысит цену закрытия основной торговой сессии на Московской бирже 19 июня.
Компания ожидает, что по итогам проведения вторичного размещения доля акций в свободном обращении (free-float) может увеличиться до 15,3%.
Акции, которые будут предложены инвесторам в рамках SPO, были временно переданы ООО "Озон" основателем компании и председателем совета директоров Павлом Алексенко на основании договора займа ценных бумаг.
После завершения SPO компания планирует провести допэмиссию акций по открытой подписке - акции, приобретенные в рамках допэмиссии, будут направлены на возврат займа Алексенко.
"Компания планирует использовать средства, полученные в результате предложения и последующей дополнительной эмиссии, на реализацию долгосрочной стратегии развития и другие общекорпоративные цели", - говорится в сообщении.
"Проведение SPO будет способствовать увеличению ликвидности акций, создаст условия для включения акций компании в первый уровень листинга Московской биржи и станет шагом на пути к включению акций в индекс Московской биржи, что, в свою очередь, обеспечит доступ к более широкому кругу потенциальных инвесторов, которые смогут приобрести акции компании", - также говорится в сообщении.
ПАО "Озон Фармацевтика" - производитель фармацевтических препаратов, представленный в различных фармацевтических нишах: традиционной низкомолекулярной фармацевтике, производстве высокотоксичных препаратов против онкологии и сложных наукоемких лекарственных препаратов в сфере биотехнологий.
Акции компании торгуются на Московской бирже с 17 октября, после проведения компанией первичного размещения акций (IPO). Цена размещения тогда была установлена в размере 35 рублей за акцию, что соответствовало ее рыночной капитализации в 38,5 миллиарда рублей.
Служба доставки Ozon - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2025
"Озон" планирует построить еще два логистических центра на Северном Кавказе
26 мая, 20:11
 
ЭкономикаАкцииФинансыSPOОзонМосбиржаРынок
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала