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В Приморье ортопед получил восемь лет за обман пациентов - 17.06.2025, ПРАЙМ
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В Приморье ортопед получил восемь лет за обман пациентов
В Приморье ортопед получил восемь лет за обман пациентов - 17.06.2025, ПРАЙМ
В Приморье ортопед получил восемь лет за обман пациентов
Ортопед в Приморье осуждён на 8 лет за то, что взял деньги с 34 пациентов за операции без медицинский показаний и не проводил их, сообщает Дальневосточная... | 17.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-17T05:10+0300
2025-06-17T05:10+0300
общество
здоровье
бизнес
владивосток
приморье
приморский край
ржд
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ВЛАДИВОСТОК, 17 июн - ПРАЙМ. Ортопед в Приморье осуждён на 8 лет за то, что взял деньги с 34 пациентов за операции без медицинский показаний и не проводил их, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. "В Приморском крае к 8 годам лишения свободы приговорен недобросовестный ортопед за обман пациентов", - говорится в сообщении. Суд установил, что врач хирургического отделения НУЗ "Отделенческая клиническая больница на станции Владивосток" ОАО "РЖД" с марта 2015 по май 2018 года обманул 34 пациента, убедив их в необходимости платных операций на суставах без медицинских показаний. Часть денег поступала в кассу больницы, часть - ему лично. Операции не проводились, пациентам лишь делался наркоз и косметические процедуры для видимости операционного вмешательства. Общий ущерб от действий врача составил более 5,7 миллиона рублей. При этом некоторые из обманутых пациентов действительно нуждались в операциях. В июле 2024 года Фрунзенский районный суд Владивостока за совершение 34 преступлений, предусмотренных частью 2 и 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество), назначил наказания в виде штрафа в размере 1,2 миллиона рублей. Дальневосточная транспортная прокуратура и потерпевшие обжаловали приговор. Вторая инстанция Приморского краевого суда, рассмотрев апелляцию, подержала доводы и усилила наказание. "Осужденный приговорен к 8 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также ему запрещено заниматься врачебной деятельностью в течение 3 лет", - сообщает транспортная прокуратура региона.
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общество , здоровье, бизнес, владивосток, приморье, приморский край, ржд
Общество , Здоровье, Бизнес, Владивосток, Приморье, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, РЖД
05:10 17.06.2025
 
В Приморье ортопед получил восемь лет за обман пациентов

В Приморье ортопед получил восемь лет колонии за обман 34 пациентов

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ВЛАДИВОСТОК, 17 июн - ПРАЙМ. Ортопед в Приморье осуждён на 8 лет за то, что взял деньги с 34 пациентов за операции без медицинский показаний и не проводил их, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
"В Приморском крае к 8 годам лишения свободы приговорен недобросовестный ортопед за обман пациентов", - говорится в сообщении.
Суд установил, что врач хирургического отделения НУЗ "Отделенческая клиническая больница на станции Владивосток" ОАО "РЖД" с марта 2015 по май 2018 года обманул 34 пациента, убедив их в необходимости платных операций на суставах без медицинских показаний. Часть денег поступала в кассу больницы, часть - ему лично. Операции не проводились, пациентам лишь делался наркоз и косметические процедуры для видимости операционного вмешательства.
Общий ущерб от действий врача составил более 5,7 миллиона рублей. При этом некоторые из обманутых пациентов действительно нуждались в операциях.
В июле 2024 года Фрунзенский районный суд Владивостока за совершение 34 преступлений, предусмотренных частью 2 и 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество), назначил наказания в виде штрафа в размере 1,2 миллиона рублей.
Дальневосточная транспортная прокуратура и потерпевшие обжаловали приговор. Вторая инстанция Приморского краевого суда, рассмотрев апелляцию, подержала доводы и усилила наказание.
"Осужденный приговорен к 8 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также ему запрещено заниматься врачебной деятельностью в течение 3 лет", - сообщает транспортная прокуратура региона.
 
ОбществоЗдоровьеБизнесВладивостокПриморьеПРИМОРСКИЙ КРАЙРЖД
 
 
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