https://1prime.ru/20250617/primore-858556857.html

В Приморье ортопед получил восемь лет за обман пациентов

В Приморье ортопед получил восемь лет за обман пациентов - 17.06.2025, ПРАЙМ

В Приморье ортопед получил восемь лет за обман пациентов

Ортопед в Приморье осуждён на 8 лет за то, что взял деньги с 34 пациентов за операции без медицинский показаний и не проводил их, сообщает Дальневосточная... | 17.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-17T05:10+0300

2025-06-17T05:10+0300

2025-06-17T05:10+0300

общество

здоровье

бизнес

владивосток

приморье

приморский край

ржд

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858556857.jpg?1750126220

ВЛАДИВОСТОК, 17 июн - ПРАЙМ. Ортопед в Приморье осуждён на 8 лет за то, что взял деньги с 34 пациентов за операции без медицинский показаний и не проводил их, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. "В Приморском крае к 8 годам лишения свободы приговорен недобросовестный ортопед за обман пациентов", - говорится в сообщении. Суд установил, что врач хирургического отделения НУЗ "Отделенческая клиническая больница на станции Владивосток" ОАО "РЖД" с марта 2015 по май 2018 года обманул 34 пациента, убедив их в необходимости платных операций на суставах без медицинских показаний. Часть денег поступала в кассу больницы, часть - ему лично. Операции не проводились, пациентам лишь делался наркоз и косметические процедуры для видимости операционного вмешательства. Общий ущерб от действий врача составил более 5,7 миллиона рублей. При этом некоторые из обманутых пациентов действительно нуждались в операциях. В июле 2024 года Фрунзенский районный суд Владивостока за совершение 34 преступлений, предусмотренных частью 2 и 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество), назначил наказания в виде штрафа в размере 1,2 миллиона рублей. Дальневосточная транспортная прокуратура и потерпевшие обжаловали приговор. Вторая инстанция Приморского краевого суда, рассмотрев апелляцию, подержала доводы и усилила наказание. "Осужденный приговорен к 8 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также ему запрещено заниматься врачебной деятельностью в течение 3 лет", - сообщает транспортная прокуратура региона.

владивосток

приморье

приморский край

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , здоровье, бизнес, владивосток, приморье, приморский край, ржд