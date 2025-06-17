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В России разработали комплекс автономной системы посадки беспилотников

В России разработали комплекс автономной системы посадки беспилотников - 17.06.2025, ПРАЙМ

В России разработали комплекс автономной системы посадки беспилотников

Группа стартаперов из Южно-Уральского государственного университета (НИУ ЮУрГУ, Челябинск) разработала комплекс автономной системы посадки БПЛА "Дронодром",... | 17.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-17T03:39+0300

2025-06-17T03:39+0300

2025-06-17T03:39+0300

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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Группа стартаперов из Южно-Уральского государственного университета (НИУ ЮУрГУ, Челябинск) разработала комплекс автономной системы посадки БПЛА "Дронодром", который обеспечит сантиметровую точность позиционирования, уменьшит вероятность возникновения аварийных ситуаций при посадке и не менее чем на 50% снизит стоимость обслуживания беспилотников, сообщили РИА Новости в пресс-службе платформы Национальной технологической инициативы (НТИ). Посадка является заключительным и одним из важнейших этапов полета беспилотников. До 70% аварий БПЛА случается именно на этом этапе и по вине оператора, отмечают авторы проекта. По словам инженеров, они стремятся исключить влияние человеческого фактора на этапе посадки БПЛА. "Комплекс автономной посадки сможет сократить число аварий при посадке беспилотников и уменьшит издержки при эксплуатации. Суть проекта заключается в развитии технологии автономного управления по строго заданным алгоритмам с высокой точностью. От технологии ГНСС (спутниковая система навигации – ред.) он отличается высокой точностью позиционирования, так как средняя ее точность составляет единицы метров, а наш комплекс гарантирует единицы сантиметров", - рассказал лидер стартапа Станислав Лысов. По его словам, от компьютерного зрения комплекс "Дронодром" отличает меньшая вычислительная мощность, более высокие скорости определения местоположения и не нужно тратить ресурсы на ИИ, ограничиваясь строгими и оптимизированными алгоритмами. "Другая особенность разработки заключается в способности определять не только местоположение БПЛА, но и его угловое положение в пространстве. Команда стартапа готовит материалы для патентования технологии. Проект находится на стадии TRL 4 (уровень готовности технологии - ред.). Разработан детальный лабораторный прототип для демонстрации работоспособности технологии. ПО для микроконтроллеров и для наземной станции отслеживания находится на стадии разработки", - отметили в НТИ. Уточняется, что разработка реализуется по нацпроекту "Беспилотные авиационные системы" и участвует в акселерационной программе федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства (ПУТП)". Оператором акселерационных программ проекта выступает платформа НТИ.

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