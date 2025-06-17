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РЖД возобновили железнодорожное сообщение между Пхеньяном и Москвой

РЖД возобновили железнодорожное сообщение между Пхеньяном и Москвой - 17.06.2025, ПРАЙМ

РЖД возобновили железнодорожное сообщение между Пхеньяном и Москвой

Железнодорожные пассажирские перевозки между Пхеньяном (КНДР) и Москвой возобновляются во вторник после перерыва с 2020 года из-за пандемии коронавируса,... | 17.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-17T00:20+0300

2025-06-17T00:20+0300

2025-06-17T00:20+0300

бизнес

россия

пхеньян

хабаровск

москва

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ржд

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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Железнодорожные пассажирские перевозки между Пхеньяном (КНДР) и Москвой возобновляются во вторник после перерыва с 2020 года из-за пандемии коронавируса, сообщали РЖД. Пассажирское железнодорожное сообщение России с КНДР было приостановлено в феврале 2020 года в связи с COVID-19. РЖД в середине декабря 2024 года сообщили о возобновлении курсирования международного поезда № 645/646 сообщением Туманган (КНДР) – Хасан (Россия) формирования министерства железных дорог КНДР. Теперь, с 17 июня, вернутся в график международные беспересадочные вагоны между Пхеньяном и Москвой. Это подвижной состав формирования железных дорог КНДР. Поезд из вагонов купе будет ходить два раза в месяц: из Пхеньяна – 3-го и 17-го числа с прибытием в столицу России 11-го и 25-го числа соответственно, из Москвы – 12-го и 26-го числа с прибытием в столицу КНДР 20-го и 4-го числа соответственно. РЖД сообщали, что билеты продаются в железнодорожных кассах максимум за 60 суток до отправления. Представитель РЖД пояснил РИА Новости, что билеты на поезд из Пхеньяна продаются в кассах в КНДР, из Москвы и с промежуточных станций в городах РФ - в международных кассах "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД). РЖД отмечали, что Пхеньян – Москва является самым длинным беспересадочным железнодорожным маршрутом в мире. Расстояние между столицами государств составляет более 10 тысяч километров, а время в пути – 8 суток. Остановки предусмотрены на станциях Хасан, Уссурийск, Хабаровск, Чита, Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Омск, Екатеринбург, Киров, Кострома и т.д. С 19 июня возобновится курсирование поезда еще с одним городом РФ - перевозки пассажиров между Пхеньяном и Хабаровском. Поезд будет ходить один раз в месяц, отправлением из Пхеньяна 19-го и прибытием в Хабаровск 21-го числа, из Хабаровска 21-го и прибытием в Пхеньян 23-го числа каждого месяца. Время в пути – чуть более 2 дней.

пхеньян

хабаровск

москва

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, пхеньян, хабаровск, москва, федеральная пассажирская компания, ржд