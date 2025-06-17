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Комитет Совфеда поддержал корректировку федерального бюджета на 2025 год

Комитет Совфеда поддержал корректировку федерального бюджета на 2025 год - 17.06.2025, ПРАЙМ

Комитет Совфеда поддержал корректировку федерального бюджета на 2025 год

Бюджетный комитет Совфеда поддержал закон о корректировке параметров федерального бюджета РФ на 2025 год, предусматривающий рост расходов на 829 миллиардов... | 17.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-17T12:45+0300

2025-06-17T12:45+0300

2025-06-17T12:45+0300

экономика

россия

финансы

рф

антон силуанов

борис ковальчук

минфин

счетная палата

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МОСКВА, 17 июн – ПРАЙМ. Бюджетный комитет Совфеда поддержал закон о корректировке параметров федерального бюджета РФ на 2025 год, предусматривающий рост расходов на 829 миллиардов рублей. Палата рассмотрит закон на заседании 18 июня, в обсуждении документа примут участие глава Минфина Антон Силуанов и председатель Счетной палаты Борис Ковальчук, говорится в повестке заседания. Согласно закону, прогнозируемый объем ВВП на текущий год повышается до 221,861 триллиона с 214,575 триллиона рублей, а оценка инфляции - до 7,6% с 4,5%. При этом доходы федерального бюджета сокращаются до 38,506 триллиона рублей (17,4% ВВП) с 40,296 триллиона (18,8% ВВП), а расходы увеличиваются до 42,298 триллиона рублей (19,1% ВВП) с 41,469 триллиона (19,3% ВВП). Таким образом, дефицит бюджета увеличивается до 1,7% с 0,5% ВВП. При этом приоритеты бюджета остаются неизменными. Это социальная поддержка граждан, финансовое обеспечение обороны и безопасности государства, поддержка семей участников СВО, обеспечение технологического лидерства страны.

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россия, финансы, рф, антон силуанов, борис ковальчук, минфин, счетная палата