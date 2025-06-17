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Комитет Совфеда поддержал корректировку федерального бюджета на 2025 год
Комитет Совфеда поддержал корректировку федерального бюджета на 2025 год - 17.06.2025, ПРАЙМ
Комитет Совфеда поддержал корректировку федерального бюджета на 2025 год
Бюджетный комитет Совфеда поддержал закон о корректировке параметров федерального бюджета РФ на 2025 год, предусматривающий рост расходов на 829 миллиардов... | 17.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-17T12:45+0300
2025-06-17T12:45+0300
2025-06-17T12:45+0300
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счетная палата
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МОСКВА, 17 июн – ПРАЙМ. Бюджетный комитет Совфеда поддержал закон о корректировке параметров федерального бюджета РФ на 2025 год, предусматривающий рост расходов на 829 миллиардов рублей. Палата рассмотрит закон на заседании 18 июня, в обсуждении документа примут участие глава Минфина Антон Силуанов и председатель Счетной палаты Борис Ковальчук, говорится в повестке заседания. Согласно закону, прогнозируемый объем ВВП на текущий год повышается до 221,861 триллиона с 214,575 триллиона рублей, а оценка инфляции - до 7,6% с 4,5%. При этом доходы федерального бюджета сокращаются до 38,506 триллиона рублей (17,4% ВВП) с 40,296 триллиона (18,8% ВВП), а расходы увеличиваются до 42,298 триллиона рублей (19,1% ВВП) с 41,469 триллиона (19,3% ВВП). Таким образом, дефицит бюджета увеличивается до 1,7% с 0,5% ВВП. При этом приоритеты бюджета остаются неизменными. Это социальная поддержка граждан, финансовое обеспечение обороны и безопасности государства, поддержка семей участников СВО, обеспечение технологического лидерства страны.
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россия, финансы, рф, антон силуанов, борис ковальчук, минфин, счетная палата
Экономика, РОССИЯ, Финансы, РФ, Антон Силуанов, Борис Ковальчук, Минфин, Счетная палата
Комитет Совфеда поддержал корректировку федерального бюджета на 2025 год
Бюджетный комитет Совфеда поддержал корректировку федерального бюджета на 2025 год
МОСКВА, 17 июн – ПРАЙМ. Бюджетный комитет Совфеда поддержал закон о корректировке параметров федерального бюджета РФ на 2025 год, предусматривающий рост расходов на 829 миллиардов рублей.
Палата рассмотрит закон на заседании 18 июня, в обсуждении документа примут участие глава Минфина Антон Силуанов и председатель Счетной палаты Борис Ковальчук, говорится в повестке заседания.
Согласно закону, прогнозируемый объем ВВП на текущий год повышается до 221,861 триллиона с 214,575 триллиона рублей, а оценка инфляции - до 7,6% с 4,5%. При этом доходы федерального бюджета сокращаются до 38,506 триллиона рублей (17,4% ВВП) с 40,296 триллиона (18,8% ВВП), а расходы увеличиваются до 42,298 триллиона рублей (19,1% ВВП) с 41,469 триллиона (19,3% ВВП). Таким образом, дефицит бюджета увеличивается до 1,7% с 0,5% ВВП.
При этом приоритеты бюджета остаются неизменными. Это социальная поддержка граждан, финансовое обеспечение обороны и безопасности государства, поддержка семей участников СВО, обеспечение технологического лидерства страны.
Совфед рассмотрит поправки в бюджет России на 2025 год