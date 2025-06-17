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Комитет Совфеда поддержал корректировку федерального бюджета на 2025 год - 17.06.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250617/sovfeda--858572438.html
Комитет Совфеда поддержал корректировку федерального бюджета на 2025 год
Комитет Совфеда поддержал корректировку федерального бюджета на 2025 год - 17.06.2025, ПРАЙМ
Комитет Совфеда поддержал корректировку федерального бюджета на 2025 год
Бюджетный комитет Совфеда поддержал закон о корректировке параметров федерального бюджета РФ на 2025 год, предусматривающий рост расходов на 829 миллиардов... | 17.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-17T12:45+0300
2025-06-17T12:45+0300
экономика
россия
финансы
рф
антон силуанов
борис ковальчук
минфин
счетная палата
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МОСКВА, 17 июн – ПРАЙМ. Бюджетный комитет Совфеда поддержал закон о корректировке параметров федерального бюджета РФ на 2025 год, предусматривающий рост расходов на 829 миллиардов рублей. Палата рассмотрит закон на заседании 18 июня, в обсуждении документа примут участие глава Минфина Антон Силуанов и председатель Счетной палаты Борис Ковальчук, говорится в повестке заседания. Согласно закону, прогнозируемый объем ВВП на текущий год повышается до 221,861 триллиона с 214,575 триллиона рублей, а оценка инфляции - до 7,6% с 4,5%. При этом доходы федерального бюджета сокращаются до 38,506 триллиона рублей (17,4% ВВП) с 40,296 триллиона (18,8% ВВП), а расходы увеличиваются до 42,298 триллиона рублей (19,1% ВВП) с 41,469 триллиона (19,3% ВВП). Таким образом, дефицит бюджета увеличивается до 1,7% с 0,5% ВВП. При этом приоритеты бюджета остаются неизменными. Это социальная поддержка граждан, финансовое обеспечение обороны и безопасности государства, поддержка семей участников СВО, обеспечение технологического лидерства страны.
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россия, финансы, рф, антон силуанов, борис ковальчук, минфин, счетная палата
Экономика, РОССИЯ, Финансы, РФ, Антон Силуанов, Борис Ковальчук, Минфин, Счетная палата
12:45 17.06.2025
 
Комитет Совфеда поддержал корректировку федерального бюджета на 2025 год

Бюджетный комитет Совфеда поддержал корректировку федерального бюджета на 2025 год

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанк" Здание Совета Федерации РФ
 Здание Совета Федерации РФ - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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МОСКВА, 17 июн – ПРАЙМ. Бюджетный комитет Совфеда поддержал закон о корректировке параметров федерального бюджета РФ на 2025 год, предусматривающий рост расходов на 829 миллиардов рублей.
Палата рассмотрит закон на заседании 18 июня, в обсуждении документа примут участие глава Минфина Антон Силуанов и председатель Счетной палаты Борис Ковальчук, говорится в повестке заседания.
Согласно закону, прогнозируемый объем ВВП на текущий год повышается до 221,861 триллиона с 214,575 триллиона рублей, а оценка инфляции - до 7,6% с 4,5%. При этом доходы федерального бюджета сокращаются до 38,506 триллиона рублей (17,4% ВВП) с 40,296 триллиона (18,8% ВВП), а расходы увеличиваются до 42,298 триллиона рублей (19,1% ВВП) с 41,469 триллиона (19,3% ВВП). Таким образом, дефицит бюджета увеличивается до 1,7% с 0,5% ВВП.
При этом приоритеты бюджета остаются неизменными. Это социальная поддержка граждан, финансовое обеспечение обороны и безопасности государства, поддержка семей участников СВО, обеспечение технологического лидерства страны.
День народного единства в Москве - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2025
Совфед рассмотрит поправки в бюджет России на 2025 год
11 июня, 13:53
 
ЭкономикаРОССИЯФинансыРФАнтон СилуановБорис КовальчукМинфинСчетная палата
 
 
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