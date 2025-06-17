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С экс-следователя Тамбиева взыскивают более пяти миллиардов рублей

С экс-следователя Тамбиева взыскивают более пяти миллиардов рублей - 17.06.2025, ПРАЙМ

С экс-следователя Тамбиева взыскивают более пяти миллиардов рублей

Приставы взыскивают с осужденного на 16 лет за рекордную взятку в биткоинах экс-следователя СК РФ Марата Тамбиева более 5 миллиардов рублей, подсчитало РИА... | 17.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-17T05:01+0300

2025-06-17T05:01+0300

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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Приставы взыскивают с осужденного на 16 лет за рекордную взятку в биткоинах экс-следователя СК РФ Марата Тамбиева более 5 миллиардов рублей, подсчитало РИА Новости, ознакомившись с данными службы приставов. По информации ФССП РФ, с 2023 по 2025 год приставы возбуждали на Тамбиева несколько исполнительных производств, а именно арест имущества, уголовный штраф, конфискация денежных средств по УК РФ, взыскание в пользу государства, а также обращение объектов движимого и недвижимого имущества в доход государства. Общая сумма долга экс-следователя составляет более 5,1 миллиарда рублей, из которых 4,6 миллиарда по "иным взысканиям имущественного характера в пользу бюджетной системы Российской Федерации", 500 миллионов по "уголовному штрафу как дополнительному виду наказания". Помимо прочего, с него взыскивают два штрафа по пять тысяч рублей по исполнительскому сбору. Майора Тамбиева, возглавлявшего следственный отдел столичного главка СК по Тверскому району, арестовали в марте 2022 года. Как утверждает следствие, во время расследования дела Infraud Organization он вымогал у фигурантов взятку в криптовалюте, и обвиняемые пожаловались на него в ФСБ, после чего он был задержан. Позже арестовали его подчинённую Кристину Ляховенко. По версии следствия, она незаконно передала изъятые электронные носители информации "для отыскания содержащейся в них криптовалюты и последующего ее перевода на принадлежащие Тамбиеву адреса электронных криптокошельков". Кроме того, по данным следствия, они не приняли мер по аресту и обращению в доход государства остальной криптовалюты хакеров в эквиваленте более 14 миллиардов рублей. Балашихинский городской суд в октябре 2024 года назначил Тамбиеву 16 лет колонии строгого режима. Ему и его подчиненной Ляховенко вменили несколько эпизодов взяточничества, превышение должностных полномочий и фальсификацию доказательств. По данным следствия, они вымогали у хакеров из группировки Infraud Organization сумму в 2718 биткоинов. Всего взяток, а помимо биткоинов это также более 1,5 миллиона долларов, было, по оценке следствия, на 7,3 миллиарда рублей. Это рекордная сумма, которая когда-либо фигурировала на судебном процессе по делу о взяточничестве в России. В январе 2025 года Московским областным судом сумма взыскания была снижена с 7 миллиардов до 4,5 миллиардов рублей, а также по иску Генпрокуратуры Никулинский суд Москвы изъял в доход государства его имущество.

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