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Трамп признал, что санкции против России стоят Вашингтону огромных денег

Трамп признал, что санкции против России стоят Вашингтону огромных денег - 17.06.2025, ПРАЙМ

Трамп признал, что санкции против России стоят Вашингтону огромных денег

Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что американский... | 17.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-17T01:53+0300

2025-06-17T01:53+0300

2025-06-17T01:53+0300

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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что американский президент Дональд Трамп признает, что антироссийские санкции США стоят Вашингтону огромных денег. В понедельник Трамп заявил, что вводимые США санкции обходятся Вашингтону в "огромные" суммы денег, речь идет о миллиардах долларов. Трамп также заявил, что выжидает с введением санкций против России в надежде, что будет заключено соглашение об урегулировании по Украине. "Президент Трамп признаёт, что санкции США против России обходятся Америке в огромные суммы денег, и говорит, что пора дать миру шанс", - написал Дмитриев в соцсети X. Глава РФПИ добавил, что, по подсчетам, из-за антироссийских санкций американский бизнес потерял более 300 миллиардов долларов потенциальной прибыли. Позже Дмитриев отметил, что американские компании потеряли 300 миллиардов долларов из-за "тупости" экс-президента США Джо Байдена, который ввел антироссийские санкции. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

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мировая экономика, сша, москва, рф, дональд трамп, кирилл дмитриев, джо байден, рфпи