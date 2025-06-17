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Два нефтяных танкера столкнулись в Оманском заливе у берегов ОАЭ
Два нефтяных танкера столкнулись в Оманском заливе у берегов ОАЭ - 17.06.2025, ПРАЙМ
Два нефтяных танкера столкнулись в Оманском заливе у берегов ОАЭ
Два нефтяных танкера под флагами Либерии и Антигуа и Барбуда столкнулись в Оманском заливе у берегов Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), сообщает сервис по... | 17.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-17T12:07+0300
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Два нефтяных танкера под флагами Либерии и Антигуа и Барбуда столкнулись в Оманском заливе у берегов Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), сообщает сервис по отслеживанию передвижений судов Marinetraffic. "Столкновение между перевозящими сырую нефть танкерами Adalynn и Front Eagle произошло в 21.14 UTC (00.14 мск) 16 июня около порта Хаур-Факкан (в ОАЭ - ред.)", - говорится в сообщении сервиса в соцсети X. Добавляется, что в 1.51 UTC (4.51 мск) судно Front Eagle сменило статус на "лишено управления". По данным Marinetraffic, судно Front Eagle было груженым и шло в направлении Китая под флагом Либерии, а Adalynn выдвигалось со стоянки. Согласно информации на сайте сервиса, Adalynn ходит под флагом Антигуа и Барбуда. В компании Frontline, владеющей танкером Front Eagle, происшествие описали как "навигационный инцидент", не связанный с текущим конфликтом на Ближнем Востоке, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление компании. Возникший в результате столкновения пожар на палубе Front Eagle был немедленно потушен, члены экипажа танкера не пострадали, отмечается в публикации.
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Происшествия, Нефть, Бизнес, ОАЭ, МОСКВА, КИТАЙ
Два нефтяных танкера столкнулись в Оманском заливе у берегов ОАЭ
Marinetraffic: два нефтяных танкера столкнулись в Оманском заливе у берегов ОАЭ
МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Два нефтяных танкера под флагами Либерии и Антигуа и Барбуда столкнулись в Оманском заливе у берегов Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), сообщает сервис по отслеживанию передвижений судов Marinetraffic.
"Столкновение между перевозящими сырую нефть танкерами Adalynn и Front Eagle произошло в 21.14 UTC (00.14 мск) 16 июня около порта Хаур-Факкан (в ОАЭ - ред.)", - говорится в сообщении сервиса в соцсети X. Добавляется, что в 1.51 UTC (4.51 мск) судно Front Eagle сменило статус на "лишено управления".
По данным Marinetraffic, судно Front Eagle было груженым и шло в направлении Китая под флагом Либерии, а Adalynn выдвигалось со стоянки. Согласно информации на сайте сервиса, Adalynn ходит под флагом Антигуа и Барбуда.
В компании Frontline, владеющей танкером Front Eagle, происшествие описали как "навигационный инцидент", не связанный с текущим конфликтом на Ближнем Востоке, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление компании. Возникший в результате столкновения пожар на палубе Front Eagle был немедленно потушен, члены экипажа танкера не пострадали, отмечается в публикации.
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