https://1prime.ru/20250617/zaliv-858570411.html

Два нефтяных танкера столкнулись в Оманском заливе у берегов ОАЭ

Два нефтяных танкера столкнулись в Оманском заливе у берегов ОАЭ - 17.06.2025, ПРАЙМ

Два нефтяных танкера столкнулись в Оманском заливе у берегов ОАЭ

Два нефтяных танкера под флагами Либерии и Антигуа и Барбуда столкнулись в Оманском заливе у берегов Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), сообщает сервис по... | 17.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-17T12:07+0300

2025-06-17T12:07+0300

2025-06-17T12:07+0300

происшествия

нефть

бизнес

оаэ

москва

китай

https://cdnn.1prime.ru/img/76978/89/769788921_0:0:1501:844_1920x0_80_0_0_b6dfd2719efc6d0f0a3242e059e40d8a.jpg

МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Два нефтяных танкера под флагами Либерии и Антигуа и Барбуда столкнулись в Оманском заливе у берегов Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), сообщает сервис по отслеживанию передвижений судов Marinetraffic. "Столкновение между перевозящими сырую нефть танкерами Adalynn и Front Eagle произошло в 21.14 UTC (00.14 мск) 16 июня около порта Хаур-Факкан (в ОАЭ - ред.)", - говорится в сообщении сервиса в соцсети X. Добавляется, что в 1.51 UTC (4.51 мск) судно Front Eagle сменило статус на "лишено управления". По данным Marinetraffic, судно Front Eagle было груженым и шло в направлении Китая под флагом Либерии, а Adalynn выдвигалось со стоянки. Согласно информации на сайте сервиса, Adalynn ходит под флагом Антигуа и Барбуда. В компании Frontline, владеющей танкером Front Eagle, происшествие описали как "навигационный инцидент", не связанный с текущим конфликтом на Ближнем Востоке, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление компании. Возникший в результате столкновения пожар на палубе Front Eagle был немедленно потушен, члены экипажа танкера не пострадали, отмечается в публикации.

https://1prime.ru/20250531/tanker-858082541.html

оаэ

москва

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, бизнес, оаэ, москва, китай