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Аэропорт Владивостока увеличил пассажиропоток на 15%

Аэропорт Владивостока увеличил пассажиропоток на 15% - 18.06.2025, ПРАЙМ

Аэропорт Владивостока увеличил пассажиропоток на 15%

Аэропорт Владивостока увеличил пассажиропоток на 15% по сравнению с прошлым годом, обслужив один миллион 137 тысяч пассажиров, сообщает авиаузел. | 18.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-18T04:37+0300

2025-06-18T04:37+0300

2025-06-18T04:37+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 18 июн - ПРАЙМ. Аэропорт Владивостока увеличил пассажиропоток на 15% по сравнению с прошлым годом, обслужив один миллион 137 тысяч пассажиров, сообщает авиаузел. "С начала года на внутренних линиях пассажиропоток составил 869 тысяч пассажиров. На международных линиях - 268 тысяч пассажиров. В мае 2025 года общий пассажиропоток Международного аэропорта "Владивосток" вырос на 15% по сравнению с прошлым годом и составил 265 тысяч пассажиров", - говорится в сообщении. Аэропорт на внутренних авиалиниях обслужил 211 тысяч пассажиров, при этом пассажиропоток значительно вырос на рейсах в Москву, Екатеринбург и Благовещенск. В мае аэропорт обслужил 54 тысячи пассажиров на международных авиалиниях. В этом же месяце в города Китая суммарно было перевезено 38 тысяч пассажиров. Полеты в Пекин и Шанхай показали особенно значительный рост пассажиропотока. Авиакомпания "Уральские авиалинии" возобновила рейсы в Иркутск, которые будут выполняться три раза в неделю. Группа "Аэрофлот" увеличила частоту рейсов в Москву до 31 раза в неделю. Также авиакомпания S7 Airlines начала выполнять рейсы в Якутск и Новосибирск до четырех и 13 раз в неделю соответственно.

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бизнес, владивосток, москва, екатеринбург, уральские авиалинии, аэрофлот