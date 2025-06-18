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Рейсы на остров Бали были отменены из-за извержения вулкана

Рейсы на остров Бали были отменены из-за извержения вулкана - 18.06.2025, ПРАЙМ

Рейсы на остров Бали были отменены из-за извержения вулкана

Десятки рейсов на Бали были отменены в среду из-за извержения вулкана Левотоби Лаки-лаки в индонезийской провинции Восточная Нуса-Тенгара, следует из данных... | 18.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-18T09:57+0300

2025-06-18T09:57+0300

2025-06-18T09:57+0300

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ДЖАКАРТА, 18 июн – ПРАЙМ. Десятки рейсов на Бали были отменены в среду из-за извержения вулкана Левотоби Лаки-лаки в индонезийской провинции Восточная Нуса-Тенгара, следует из данных официального сайта международного аэропорта Денпасара, находящегося на этом курортном острове. Вулкан извергся во вторник, выбросив огромное облако пепла высотой 11 километров. Уровень опасности вулкана был повышен до максимального. Согласно официальному сайту международного аэропорта Денпасара на Бали, несколько авиакомпаний отменили свои рейсы из-за вулканического извержения. Среди них были Jetstar и Virgin Australia, которые отменили рейсы в различные города Австралии, а также Air India, Air New Zealand, Scoot из Сингапура и Juneyao Airlines из Китая. Также были отменены несколько внутренних рейсов Air Asia в Лабуан-Баджо на острове Флорес. Согласно данным индонезийского агентства ANTARA, извержение вызвало выпадение пепла в нескольких деревнях вокруг горы Левотоби. Национальное агентство по смягчению последствий стихийных бедствий (BNPB) сообщило, что по крайней мере жители одной деревни были эвакуированы во вторник. Пока не поступало сообщений о жертвах или значительном ущербе. Гора Левотоби Лаки-Лаки — действующий вулкан высотой 1703 метра с двумя вершинами, расположенный на острове Флорес, известном туристическом направлении на востоке Индонезии.

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