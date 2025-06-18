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В Иране анонсировали выступление верховного лидера страны - 18.06.2025, ПРАЙМ
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В Иране анонсировали выступление верховного лидера страны
В Иране анонсировали выступление верховного лидера страны - 18.06.2025, ПРАЙМ
В Иране анонсировали выступление верховного лидера страны
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи выступит с обращением к нации в ближайшее время. | 18.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-18T12:41+0300
2025-06-18T12:41+0300
политика
общество
иран
али хаменеи
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ТЕГЕРАН, 18 июн - ПРАЙМ. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи выступит с обращением к нации в ближайшее время. "Через несколько минут будет опубликовано видеообращение верховного лидера Ирана к нации", - сообщил пресс-служба Хаменеи.
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иран
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общество , иран, али хаменеи
Политика, Общество , ИРАН, Али Хаменеи
12:41 18.06.2025
 
В Иране анонсировали выступление верховного лидера страны

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи выступит с обращением к нации, сообщили в пресс-службе

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкРуководитель Исламской Республики Иран аятолла Сейед Али Хаменеи
Руководитель Исламской Республики Иран аятолла Сейед Али Хаменеи - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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ТЕГЕРАН, 18 июн - ПРАЙМ. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи выступит с обращением к нации в ближайшее время.
"Через несколько минут будет опубликовано видеообращение верховного лидера Ирана к нации", - сообщил пресс-служба Хаменеи.
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