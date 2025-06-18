https://1prime.ru/20250618/iran-858613742.html

В Иране анонсировали выступление верховного лидера страны

В Иране анонсировали выступление верховного лидера страны - 18.06.2025, ПРАЙМ

В Иране анонсировали выступление верховного лидера страны

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи выступит с обращением к нации в ближайшее время. | 18.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-18T12:41+0300

2025-06-18T12:41+0300

2025-06-18T12:41+0300

политика

общество

иран

али хаменеи

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ТЕГЕРАН, 18 июн - ПРАЙМ. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи выступит с обращением к нации в ближайшее время. "Через несколько минут будет опубликовано видеообращение верховного лидера Ирана к нации", - сообщил пресс-служба Хаменеи.

https://1prime.ru/20250618/iran-858611327.html

иран

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общество , иран, али хаменеи