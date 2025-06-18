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Иран пригрозил США последствиями в случае вступления в конфликт - 18.06.2025, ПРАЙМ
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Иран пригрозил США последствиями в случае вступления в конфликт
Иран пригрозил США последствиями в случае вступления в конфликт - 18.06.2025, ПРАЙМ
Иран пригрозил США последствиями в случае вступления в конфликт
США понесут невосполнимый урон в случае вступления в военный конфликт с Ираном, заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи. | 18.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-18T13:41+0300
2025-06-18T13:41+0300
политика
иран
али хаменеи
сша
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ТЕГЕРАН, 18 июн - ПРАЙМ. США понесут невосполнимый урон в случае вступления в военный конфликт с Ираном, заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи. "Американцам стоит знать, что любое военное вмешательство, безусловно, обернется для них невосполнимым уроном", - приводит пресс-служба верховного лидера его слова. Он также отметил, что Иран крепко стоит перед лицом "навязанной войны", будет крепко стоять, если ему будут "навязывать" мир, не намерен поддаваться подобной политике навязывания. По его словам, иранский народ никогда не сдается.
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иран
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иран, али хаменеи, сша
Политика, ИРАН, Али Хаменеи, США
13:41 18.06.2025
 
Иран пригрозил США последствиями в случае вступления в конфликт

Верховный лидер Ирана пригрозил США "невосполнимым уроном" в случае вступления в конфликт

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкФлаг посольства Исламской Республики Иран
Флаг посольства Исламской Республики Иран - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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ТЕГЕРАН, 18 июн - ПРАЙМ. США понесут невосполнимый урон в случае вступления в военный конфликт с Ираном, заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи.
"Американцам стоит знать, что любое военное вмешательство, безусловно, обернется для них невосполнимым уроном", - приводит пресс-служба верховного лидера его слова.
Он также отметил, что Иран крепко стоит перед лицом "навязанной войны", будет крепко стоять, если ему будут "навязывать" мир, не намерен поддаваться подобной политике навязывания. По его словам, иранский народ никогда не сдается.
Интервью официального представителя МИД РФ М. Захаровой агентству РИА Новости - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2025
У Ирана и Израиля еще есть шанс мирно завершить конфликт, заявили в МИД
13:20
 
ПолитикаИРАНАли ХаменеиСША
 
 
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