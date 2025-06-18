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Иран пригрозил США последствиями в случае вступления в конфликт
Иран пригрозил США последствиями в случае вступления в конфликт - 18.06.2025, ПРАЙМ
Иран пригрозил США последствиями в случае вступления в конфликт
США понесут невосполнимый урон в случае вступления в военный конфликт с Ираном, заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи. | 18.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-18T13:41+0300
2025-06-18T13:41+0300
2025-06-18T13:41+0300
политика
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ТЕГЕРАН, 18 июн - ПРАЙМ. США понесут невосполнимый урон в случае вступления в военный конфликт с Ираном, заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи. "Американцам стоит знать, что любое военное вмешательство, безусловно, обернется для них невосполнимым уроном", - приводит пресс-служба верховного лидера его слова. Он также отметил, что Иран крепко стоит перед лицом "навязанной войны", будет крепко стоять, если ему будут "навязывать" мир, не намерен поддаваться подобной политике навязывания. По его словам, иранский народ никогда не сдается.
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Политика, ИРАН, Али Хаменеи, США
Иран пригрозил США последствиями в случае вступления в конфликт
Верховный лидер Ирана пригрозил США "невосполнимым уроном" в случае вступления в конфликт
ТЕГЕРАН, 18 июн - ПРАЙМ. США понесут невосполнимый урон в случае вступления в военный конфликт с Ираном, заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи.
"Американцам стоит знать, что любое военное вмешательство, безусловно, обернется для них невосполнимым уроном", - приводит пресс-служба верховного лидера его слова.
Он также отметил, что Иран крепко стоит перед лицом "навязанной войны", будет крепко стоять, если ему будут "навязывать" мир, не намерен поддаваться подобной политике навязывания. По его словам, иранский народ никогда не сдается.
У Ирана и Израиля еще есть шанс мирно завершить конфликт, заявили в МИД