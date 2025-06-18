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Иран пригрозил США последствиями в случае вступления в конфликт

Иран пригрозил США последствиями в случае вступления в конфликт - 18.06.2025, ПРАЙМ

Иран пригрозил США последствиями в случае вступления в конфликт

США понесут невосполнимый урон в случае вступления в военный конфликт с Ираном, заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи. | 18.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-18T13:41+0300

2025-06-18T13:41+0300

2025-06-18T13:41+0300

политика

иран

али хаменеи

сша

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ТЕГЕРАН, 18 июн - ПРАЙМ. США понесут невосполнимый урон в случае вступления в военный конфликт с Ираном, заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи. "Американцам стоит знать, что любое военное вмешательство, безусловно, обернется для них невосполнимым уроном", - приводит пресс-служба верховного лидера его слова. Он также отметил, что Иран крепко стоит перед лицом "навязанной войны", будет крепко стоять, если ему будут "навязывать" мир, не намерен поддаваться подобной политике навязывания. По его словам, иранский народ никогда не сдается.

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иран

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иран, али хаменеи, сша