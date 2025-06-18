https://1prime.ru/20250618/khamenei-858622394.html

Лидер Ирана заявил о плане для дальнейшего "возмездия" после атаки Израиля

Лидер Ирана заявил о плане для дальнейшего "возмездия" после атаки Израиля - 18.06.2025, ПРАЙМ

Лидер Ирана заявил о плане для дальнейшего "возмездия" после атаки Израиля

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что у Тегерана есть план для дальнейшего "возмездия" после нападения Израиля. | 18.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-18T14:47+0300

2025-06-18T14:47+0300

2025-06-18T14:47+0300

политика

общество

тегеран

израиль

иран

али хаменеи

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ТЕГЕРАН, 18 июн - ПРАЙМ. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что у Тегерана есть план для дальнейшего "возмездия" после нападения Израиля. "Сионисткий враг должен понести наказание. Возмездие, которое иранский народ и вооруженные силы уже осуществили и в данный момент осуществляют, а также планируют осуществить в будущем, - это жесткая кара. И она ослабила его (Израиль - ред.)", - сказал Хаменеи, его слова приводит его пресс-служба.Верховный лидер Ирана заявил, что США получат значительно больший ущерб чем тот, который получил Иран, а также сообщил, что Тегеран сейчас мстит Израилю за нападение на Иран, совершенное израильской стороной в момент переговоров Тегерана и Вашингтон, когда с иранской стороны не было каких-либо резких военных движений.Саму же атаку Израиля он назвал "большой ошибкой и преступлением".

https://1prime.ru/20250618/iran-858618301.html

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общество , тегеран, израиль, иран, али хаменеи