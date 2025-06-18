https://1prime.ru/20250618/khamenei-858622394.html
Лидер Ирана заявил о плане для дальнейшего "возмездия" после атаки Израиля
Лидер Ирана заявил о плане для дальнейшего "возмездия" после атаки Израиля - 18.06.2025, ПРАЙМ
Лидер Ирана заявил о плане для дальнейшего "возмездия" после атаки Израиля
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что у Тегерана есть план для дальнейшего "возмездия" после нападения Израиля. | 18.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-18T14:47+0300
2025-06-18T14:47+0300
2025-06-18T14:47+0300
политика
общество
тегеран
израиль
иран
али хаменеи
https://cdnn.1prime.ru/img/83753/74/837537437_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_7111e1c4fcb43ff6c4bff23783e3cd2d.jpg
ТЕГЕРАН, 18 июн - ПРАЙМ. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что у Тегерана есть план для дальнейшего "возмездия" после нападения Израиля. "Сионисткий враг должен понести наказание. Возмездие, которое иранский народ и вооруженные силы уже осуществили и в данный момент осуществляют, а также планируют осуществить в будущем, - это жесткая кара. И она ослабила его (Израиль - ред.)", - сказал Хаменеи, его слова приводит его пресс-служба.Верховный лидер Ирана заявил, что США получат значительно больший ущерб чем тот, который получил Иран, а также сообщил, что Тегеран сейчас мстит Израилю за нападение на Иран, совершенное израильской стороной в момент переговоров Тегерана и Вашингтон, когда с иранской стороны не было каких-либо резких военных движений.Саму же атаку Израиля он назвал "большой ошибкой и преступлением".
https://1prime.ru/20250618/iran-858618301.html
тегеран
израиль
иран
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83753/74/837537437_343:0:3000:1993_1920x0_80_0_0_720760b71b5e024a19240e13b3d726b8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , тегеран, израиль, иран, али хаменеи
Политика, Общество , Тегеран, ИЗРАИЛЬ, ИРАН, Али Хаменеи
Лидер Ирана заявил о плане для дальнейшего "возмездия" после атаки Израиля
Хаменеи: у Ирана есть план для дальнейшего "возмездия" после нападения Израиля
ТЕГЕРАН, 18 июн - ПРАЙМ. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что у Тегерана есть план для дальнейшего "возмездия" после нападения Израиля.
"Сионисткий враг должен понести наказание. Возмездие, которое иранский народ и вооруженные силы уже осуществили и в данный момент осуществляют, а также планируют осуществить в будущем, - это жесткая кара. И она ослабила его (Израиль - ред.)", - сказал Хаменеи, его слова приводит его пресс-служба.
Верховный лидер Ирана заявил, что США получат значительно больший ущерб чем тот, который получил Иран, а также сообщил, что Тегеран сейчас мстит Израилю за нападение на Иран, совершенное израильской стороной в момент переговоров Тегерана и Вашингтон, когда с иранской стороны не было каких-либо резких военных движений.
Саму же атаку Израиля он назвал "большой ошибкой и преступлением".
Иран пригрозил США последствиями в случае вступления в конфликт