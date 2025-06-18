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"АвтоВАЗ" сообщил о сроках серийного производства и продаж Lada Azimut

"АвтоВАЗ" сообщил о сроках серийного производства и продаж Lada Azimut - 18.06.2025, ПРАЙМ

"АвтоВАЗ" сообщил о сроках серийного производства и продаж Lada Azimut

Запуск серийного производства новых кроссоверов Lada Azimut ожидается в первой половине 2026 года, старт продаж - на границе второго-третьего кварталов, сообщил | 18.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-18T16:50+0300

2025-06-18T16:50+0300

2025-06-18T16:50+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - ПРАЙМ. Запуск серийного производства новых кроссоверов Lada Azimut ожидается в первой половине 2026 года, старт продаж - на границе второго-третьего кварталов, сообщил президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов на полях Петербургского международного экономического форума. "АвтоВАЗ" в среду на ПМЭФ презентовал кроссовер Lada Azimut, созданный на собственной российской платформе Vesta. "Мы запустим производство, поставим на конвейер в первой половине (2026 года - ред.), значит, примерно, на границе второго - третьего квартала и будет старт продаж Lada Azimut", - сказал Соколов в интервью газете "Известия". Ранее Соколов отметил журналистам, что новый кроссовер будет немного дороже остальных моделей Lada, но дешевле рыночных аналогов. На старте у автомобиля будут модернизированные двигатели собственного производства объемом 1,6 и 1,8 литра мощностью 120 и 132 лошадиных сил соответственно, трансмиссии - шестиступенчатая механика и вариатор. А в перспективе кроссовер получит новый турбированный двигатель мощностью 150 "лошадей" с классической автоматической коробкой передач. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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lada, автоваз, бизнес, авто