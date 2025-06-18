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МТС запустит онлайн-продажи китайских гибридных авто
МТС запустит онлайн-продажи китайских гибридных авто - 18.06.2025, ПРАЙМ
МТС запустит онлайн-продажи китайских гибридных авто
МТС и дистрибьютор автомобилей "МБ Рус" (бывший российский офис Mercedes-Benz, входит в группу компаний "Автодом") запускают онлайн-продажи китайских гибридных... | 18.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-18T13:04+0300
2025-06-18T13:04+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - ПРАЙМ. МТС и дистрибьютор автомобилей "МБ Рус" (бывший российский офис Mercedes-Benz, входит в группу компаний "Автодом") запускают онлайн-продажи китайских гибридных автомобилей AITO Seres, в планах также расширить географию продаж в ряде салонов оператора связи в регионах РФ, сообщили в МТС в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). "МТС … объявляет о подписании в рамках ПМЭФ-2025 соглашения о стратегическом сотрудничестве с дистрибьютором автомобилей "МБ Рус". Стороны планируют развивать продажи автомобилей в розничных каналах МТС. Так, в интернет-магазине МТС уже открылись продажи гибридных автомобилей AITO SERES, а в ближайшее время планируется начать продажи автомобилей в салонах МТС, расположенных в нескольких регионах России", - сообщили представители оператора связи. Отмечается, что приобрести автомобили в интернет-магазине могут жители более чем 30 регионов России. Для этого нужно оставить заявку на сайте, после чего специалисты дилерского центра свяжутся с покупателем, предложат тест-драйв и расскажут об условиях покупки. В ближайшее время автомобили AITO Seres M5 и M7 появятся во флагманских салонах МТС в Москве, Казани, Красноярске, Перми, Екатеринбурге и Красногорске, указали в компании. Тогда как в Санкт-Петербурге, где в апреле стартовали первые продажи, увеличится количество точек продаж. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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авто, китайские авто, технологии, мтс, россия
Авто, китайские авто, Технологии, МТС, РОССИЯ
МТС запустит онлайн-продажи китайских гибридных авто
МТС: компания запустит онлайн-продажи китайских гибридных авто и расширит географию продаж
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - ПРАЙМ. МТС и дистрибьютор автомобилей "МБ Рус" (бывший российский офис Mercedes-Benz, входит в группу компаний "Автодом") запускают онлайн-продажи китайских гибридных автомобилей AITO Seres, в планах также расширить географию продаж в ряде салонов оператора связи в регионах РФ, сообщили в МТС в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"МТС … объявляет о подписании в рамках ПМЭФ-2025 соглашения о стратегическом сотрудничестве с дистрибьютором автомобилей "МБ Рус". Стороны планируют развивать продажи автомобилей в розничных каналах МТС. Так, в интернет-магазине МТС уже открылись продажи гибридных автомобилей AITO SERES, а в ближайшее время планируется начать продажи автомобилей в салонах МТС, расположенных в нескольких регионах России", - сообщили представители оператора связи.
Отмечается, что приобрести автомобили в интернет-магазине могут жители более чем 30 регионов России. Для этого нужно оставить заявку на сайте, после чего специалисты дилерского центра свяжутся с покупателем, предложат тест-драйв и расскажут об условиях покупки.
В ближайшее время автомобили AITO Seres M5 и M7 появятся во флагманских салонах МТС в Москве, Казани, Красноярске, Перми, Екатеринбурге и Красногорске, указали в компании. Тогда как в Санкт-Петербурге, где в апреле стартовали первые продажи, увеличится количество точек продаж.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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