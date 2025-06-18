https://1prime.ru/20250618/neft-858599599.html
Эксперт оценил вероятность снижения потолка цен на нефть из России
Эксперт оценил вероятность снижения потолка цен на нефть из России - 18.06.2025, ПРАЙМ
Эксперт оценил вероятность снижения потолка цен на нефть из России
Европа может попытаться снизить потолок цен на нефть из России до 45 долларов за баррель, это может привести к макроэкономическим последствиям в мире, но многое | 18.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-18T08:04+0300
2025-06-18T08:04+0300
2025-06-18T08:04+0300
экономика
нефть
европа
израиль
сша
урсула фон дер ляйен
владимир путин
ес
опек
ек
https://cdnn.1prime.ru/img/83572/03/835720333_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_ecfe34244add25f0ecbf0cd7944a9d8d.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - ПРАЙМ. Европа может попытаться снизить потолок цен на нефть из России до 45 долларов за баррель, это может привести к макроэкономическим последствиям в мире, но многое зависит от ситуации на Ближнем Востоке, заявил РИА Новости в преддверии ПМЭФ американский инвестор и сооснователь PSIMOS Technologies Пол Остлинг. "Это очень сложный вопрос. Думаю, Европа может попытаться сделать то, что задумала. Но есть факторы, находящиеся вне нашего контроля - я, конечно, говорю об Иране. Нанесет ли Израиль удар по иранской инфраструктуре обогащения урана и разработки ядерного оружия? Каковы будут региональные и глобальные последствия? Поддержит ли США Израиль? Поддержит ли США ЕС в их санкциях? Как отреагируют страны ОПЕК на Ближнем Востоке, если Израиль это сделает, а Иран ответит сотнями баллистических ракет по базам США и Израиля?" - ответил Остлинг на вопрос о возможных попытках Европы снизить потолок цен на российскую нефть. По его мнению, "кто-то" в Брюсселе задается этими же вопросами. "Надеюсь, что так", - добавил инвестор, отметив, что именно эти факторы будут определять "реальную цену" нефти и именно они повлияют на объемы предложения. "Увеличат ли добычу другие производители, например, Венесуэла, которая сама переживает глубокий финансовый кризис, - руководствуясь собственной выгодой? Прислушаются ли США к призыву Трампа "качай, детка, качай", чтобы нарастить производство? Конечно, Европа может ввести драконовские санкции. Но если коротко ответить на ваш вопрос - да, макроэкономические последствия будут. Однако без понимания всех этих взаимосвязанных факторов ни один серьезный аналитик не сможет дать простого ответа", - выразил мнение Остлинг о последствиях для мировой экономики в случае снижения потолка цен на нефть из России. Еврокомиссия на прошлой неделе официально предложила снизить так называемый потолок цен на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Однако она также отметила, что решение об этом зависит от G7, а не только от ЕС.
https://1prime.ru/20250616/oil-858550944.html
европа
израиль
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83572/03/835720333_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_748a172a7c91d140f59d04ebec7e7772.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, европа, израиль, сша, урсула фон дер ляйен, владимир путин, ес, опек, ек
Экономика, Нефть, ЕВРОПА, ИЗРАИЛЬ, США, Урсула фон дер Ляйен, Владимир Путин, ЕС, ОПЕК, ЕК
Эксперт оценил вероятность снижения потолка цен на нефть из России
Инвестор Остлинг: Европа может попытаться снизить потолок цен на нефть из России
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - ПРАЙМ. Европа может попытаться снизить потолок цен на нефть из России до 45 долларов за баррель, это может привести к макроэкономическим последствиям в мире, но многое зависит от ситуации на Ближнем Востоке, заявил РИА Новости в преддверии ПМЭФ американский инвестор и сооснователь PSIMOS Technologies Пол Остлинг.
"Это очень сложный вопрос. Думаю, Европа может попытаться сделать то, что задумала. Но есть факторы, находящиеся вне нашего контроля - я, конечно, говорю об Иране. Нанесет ли Израиль удар по иранской инфраструктуре обогащения урана и разработки ядерного оружия? Каковы будут региональные и глобальные последствия? Поддержит ли США Израиль? Поддержит ли США ЕС в их санкциях? Как отреагируют страны ОПЕК на Ближнем Востоке, если Израиль это сделает, а Иран ответит сотнями баллистических ракет по базам США и Израиля?" - ответил Остлинг на вопрос о возможных попытках Европы снизить потолок цен на российскую нефть.
По его мнению, "кто-то" в Брюсселе задается этими же вопросами. "Надеюсь, что так", - добавил инвестор, отметив, что именно эти факторы будут определять "реальную цену" нефти и именно они повлияют на объемы предложения.
"Увеличат ли добычу другие производители, например, Венесуэла, которая сама переживает глубокий финансовый кризис, - руководствуясь собственной выгодой? Прислушаются ли США к призыву Трампа "качай, детка, качай", чтобы нарастить производство? Конечно, Европа может ввести драконовские санкции. Но если коротко ответить на ваш вопрос - да, макроэкономические последствия будут. Однако без понимания всех этих взаимосвязанных факторов ни один серьезный аналитик не сможет дать простого ответа", - выразил мнение Остлинг о последствиях для мировой экономики в случае снижения потолка цен на нефть из России.
Еврокомиссия на прошлой неделе официально предложила снизить так называемый потолок цен на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Однако она также отметила, что решение об этом зависит от G7, а не только от ЕС.
СМИ: в ЕС обеспокоены предложением снизить потолок цен на российскую нефть