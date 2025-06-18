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Цены на нефть колеблются после публикации статистики запасов сырья в США - 18.06.2025, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250618/neft-858600168.html
Цены на нефть колеблются после публикации статистики запасов сырья в США
Цены на нефть колеблются после публикации статистики запасов сырья в США - 18.06.2025, ПРАЙМ
Цены на нефть колеблются после публикации статистики запасов сырья в США
Мировые цены на нефть в среду утром колеблются после публикации статистики Американского института нефти (API), показывающей динамику её запасов в США, и в... | 18.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-18T08:15+0300
2025-06-18T08:15+0300
энергетика
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду утром колеблются после публикации статистики Американского института нефти (API), показывающей динамику её запасов в США, и в ожидании их оценки министерством энергетики страны, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.02 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,12%, до 76,36 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI - также на 0,12%, до 73,18 доллара. При этом минутами ранее нефть торговалась в слабом плюсе. В ночь на среду API опубликовал свою оценку объема запасов нефти в США. Согласно представленным данным, коммерческие запасы этого сырья в стране за неделю по 13 июня сократились на 10,133 миллиона баррелей. Инвесторы ожидают позднее в этот же день выхода еженедельных данных об объеме запасов нефти от управления энергетической информации (EIA) минэнерго США. Прогнозируется, что за указанную неделю их объем снизился на 2,3 миллиона баррелей - до 430,1 миллиона.
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нефть, рынок, сша
Энергетика, Нефть, Рынок, США
08:15 18.06.2025
 
Цены на нефть колеблются после публикации статистики запасов сырья в США

Цены на нефть колеблются в среду после выхода данных API о запасах сырья в США

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду утром колеблются после публикации статистики Американского института нефти (API), показывающей динамику её запасов в США, и в ожидании их оценки министерством энергетики страны, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.02 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,12%, до 76,36 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI - также на 0,12%, до 73,18 доллара. При этом минутами ранее нефть торговалась в слабом плюсе.
В ночь на среду API опубликовал свою оценку объема запасов нефти в США. Согласно представленным данным, коммерческие запасы этого сырья в стране за неделю по 13 июня сократились на 10,133 миллиона баррелей.
Инвесторы ожидают позднее в этот же день выхода еженедельных данных об объеме запасов нефти от управления энергетической информации (EIA) минэнерго США. Прогнозируется, что за указанную неделю их объем снизился на 2,3 миллиона баррелей - до 430,1 миллиона.
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2025
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ЭнергетикаНефтьРынокСША
 
 
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