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Новак заявил об отсутствии дефицита нефти на мировом рынке - 18.06.2025, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250618/neft-858612120.html
Новак заявил об отсутствии дефицита нефти на мировом рынке
Новак заявил об отсутствии дефицита нефти на мировом рынке - 18.06.2025, ПРАЙМ
Новак заявил об отсутствии дефицита нефти на мировом рынке
Дефицита нефти на мировом рынке из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке нет, но риски уже отражаются в цене, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр... | 18.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-18T12:26+0300
2025-06-18T12:26+0300
энергетика
нефть
ближний восток
рф
иран
александр новак
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - ПРАЙМ. Дефицита нефти на мировом рынке из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке нет, но риски уже отражаются в цене, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак на полях ПМЭФ. "Как такового нет. Баланс сохраняется. Поставки осуществляются. Риски определенные рынок оценивает, поэтому это отражается в том числе и на цене", - ответил он на вопрос, есть ли дефицит предложения нефти на мировом рынке из-за эскалации конфликта между Ираном и Израилем. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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нефть, ближний восток, рф, иран, александр новак
Энергетика, Нефть, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, РФ, ИРАН, Александр Новак
12:26 18.06.2025
 
Новак заявил об отсутствии дефицита нефти на мировом рынке

Новак: дефицита нефти на мировом рынке из-за конфликта на Ближнем Востоке нет

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - ПРАЙМ. Дефицита нефти на мировом рынке из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке нет, но риски уже отражаются в цене, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак на полях ПМЭФ.
"Как такового нет. Баланс сохраняется. Поставки осуществляются. Риски определенные рынок оценивает, поэтому это отражается в том числе и на цене", - ответил он на вопрос, есть ли дефицит предложения нефти на мировом рынке из-за эскалации конфликта между Ираном и Израилем.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Выставка Россия. Правительственная комиссия по направлению Энергетика
Россия не видит рисков снижения своего экспорта нефти, заявил Новак
12:24
 
ЭнергетикаНефтьБЛИЖНИЙ ВОСТОКРФИРАНАлександр Новак
 
 
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