https://1prime.ru/20250618/neft-858612425.html

Новак не стал комментировать прогнозы роста цен на нефть до $100 за баррель

Новак не стал комментировать прогнозы роста цен на нефть до $100 за баррель - 18.06.2025, ПРАЙМ

Новак не стал комментировать прогнозы роста цен на нефть до $100 за баррель

Вице-премьер РФ Александр Новак на полях ПМЭФ не стал комментировать прогнозы роста нефтяных цен до 100 долларов за баррель из-за обострения на Ближнем Востоке, | 18.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-18T12:31+0300

2025-06-18T12:31+0300

2025-06-18T12:31+0300

энергетика

нефть

ближний восток

александр новак

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак на полях ПМЭФ не стал комментировать прогнозы роста нефтяных цен до 100 долларов за баррель из-за обострения на Ближнем Востоке, заявив, что говорить можно все что угодно. "Я вижу, как некоторые делают свои оценки: люди, эксперты. Сейчас можно все что угодно говорить. Все будет зависеть от того, как рынок будет реагировать на неопределенности, на риски", - прокомментировал он вопрос о появившихся прогнозах, что цена нефти в мире превысит 100 долларов за баррель на фоне эскалации конфликта между Ираном и Израилем. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://1prime.ru/20250618/novak-858612010.html

ближний восток

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нефть, ближний восток, александр новак