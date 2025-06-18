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Новак не стал комментировать прогнозы роста цен на нефть до $100 за баррель - 18.06.2025, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250618/neft-858612425.html
Новак не стал комментировать прогнозы роста цен на нефть до $100 за баррель
Новак не стал комментировать прогнозы роста цен на нефть до $100 за баррель - 18.06.2025, ПРАЙМ
Новак не стал комментировать прогнозы роста цен на нефть до $100 за баррель
Вице-премьер РФ Александр Новак на полях ПМЭФ не стал комментировать прогнозы роста нефтяных цен до 100 долларов за баррель из-за обострения на Ближнем Востоке, | 18.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-18T12:31+0300
2025-06-18T12:31+0300
энергетика
нефть
ближний восток
александр новак
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак на полях ПМЭФ не стал комментировать прогнозы роста нефтяных цен до 100 долларов за баррель из-за обострения на Ближнем Востоке, заявив, что говорить можно все что угодно. "Я вижу, как некоторые делают свои оценки: люди, эксперты. Сейчас можно все что угодно говорить. Все будет зависеть от того, как рынок будет реагировать на неопределенности, на риски", - прокомментировал он вопрос о появившихся прогнозах, что цена нефти в мире превысит 100 долларов за баррель на фоне эскалации конфликта между Ираном и Израилем. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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нефть, ближний восток, александр новак
Энергетика, Нефть, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Александр Новак
12:31 18.06.2025
 
Новак не стал комментировать прогнозы роста цен на нефть до $100 за баррель

Новак: рост цен на нефть будет зависеть от того, как рынок будет реагировать на риски

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак на полях ПМЭФ не стал комментировать прогнозы роста нефтяных цен до 100 долларов за баррель из-за обострения на Ближнем Востоке, заявив, что говорить можно все что угодно.
"Я вижу, как некоторые делают свои оценки: люди, эксперты. Сейчас можно все что угодно говорить. Все будет зависеть от того, как рынок будет реагировать на неопределенности, на риски", - прокомментировал он вопрос о появившихся прогнозах, что цена нефти в мире превысит 100 долларов за баррель на фоне эскалации конфликта между Ираном и Израилем.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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